Звезду 80-х Криса Кельми экстренно госпитализировали в полубессознательном состоянии. Медики предрекают печальный исход.
Звезду 80-х Криса Кельми экстренно госпитализировали в полубессознательном состоянии. Медики предрекают печальный исход.
В редакцию телепрограммы "Пусть говорят" Первого канала позвонил помощник по
хозяйству артиста и заявил, что 63– летний Кельми так плохо себя чувствует, что
не может связно говорить и передвигаться. Дмитрий Борисов тут же отправился домой к
звезде и организовал срочную госпитализацию музыканта.
Медики оценили состояние Кельми как тяжелое. Врач-нарколог, лечивший
Криса, рассказал репортерам, что мужчина погибнет если не бросит пить. "У него
судорожные припадки в результате токсического воздействия на головной мозг – токсическая
энцефалопатия… его печень уже не выдерживает даже любые дозы алкоголя", -
отметил Евгений Бучацкий.
Артиста откачали, он даже смог приехать в студию передачи, однако внешний вид и походка Криса говорили о плохом самочувствии.
Гостям он заявил, что пить бросил уже давно, а в больницу его положили
из-за бытовой травмы. "У нас выбило пробки на даче, там есть такой приступок из
кухни в гостиную... я за него... рядом был мой сотрудник… Я чувствую, что скоро
буду здоров", – заявил певец.
Присутствующие начали выяснять у артиста, где находились его близкие во время приступа. Кельми поведал, что с женой они живут раздельно. Он купил ей
двухкомнатную квартиру и оплачивает коммунальные платежи, однако общаться
женщина не хочет. Артист уже давно не дает концерты и не пишет музыку, он живет
на накопленные сбережения.
Младший брат музыканта Евгений Суслов рассказал,
что Крис только частично виноват в своих проблемах со здоровьем. На него влияет
близкое окружение, которое в последнее время состоит из непорядочных людей, намеренно спаивающих звезду, по мнению родственника – это наемные работники и молодые любовницы.
Эксперты предложили артисту пройти курс
реабилитации. Кельми категорически отказался, он заявил, что поедет на дачу. "Я
поеду к кошкам своим в лес", -отрезал Кельми и ушел под руку с молодой зазнобой.