Звезду 80-х Криса Кельми экстренно госпитализировали в полубессознательном состоянии. Медики предрекают печальный исход.

Звезду 80-х Криса Кельми экстренно госпитализировали в полубессознательном состоянии. Медики предрекают печальный исход.В редакцию телепрограммы "Пусть говорят" Первого канала позвонил помощник похозяйству артиста и заявил, что 63– летний Кельми так плохо себя чувствует, чтоне может связно говорить и передвигаться. Дмитрий Борисов тут же отправился домой кзвезде и организовал срочную госпитализацию музыканта.Медики оценили состояние Кельми как тяжелое. Врач-нарколог, лечившийКриса, рассказал репортерам, что мужчина погибнет если не бросит пить. "У негосудорожные припадки в результате токсического воздействия на головной мозг – токсическаяэнцефалопатия… его печень уже не выдерживает даже любые дозы алкоголя", -отметил Евгений Бучацкий.Артиста откачали, он даже смог приехать в студию передачи, однако внешний вид и походка Криса говорили о плохом самочувствии.Гостям он заявил, что пить бросил уже давно, а в больницу его положилииз-за бытовой травмы. "У нас выбило пробки на даче, там есть такой приступок изкухни в гостиную... я за него... рядом был мой сотрудник… Я чувствую, что скоробуду здоров", – заявил певец.Присутствующие начали выяснять у артиста, где находились его близкие во время приступа. Кельми поведал, что с женой они живут раздельно. Он купил ейдвухкомнатную квартиру и оплачивает коммунальные платежи, однако общатьсяженщина не хочет. Артист уже давно не дает концерты и не пишет музыку, он живетна накопленные сбережения.Младший брат музыканта Евгений Суслов рассказал,что Крис только частично виноват в своих проблемах со здоровьем. На него влияетблизкое окружение, которое в последнее время состоит из непорядочных людей, намеренно спаивающих звезду, по мнению родственника – это наемные работники и молодые любовницы.Эксперты предложили артисту пройти курсреабилитации. Кельми категорически отказался, он заявил, что поедет на дачу. "Япоеду к кошкам своим в лес", -отрезал Кельми и ушел под руку с молодой зазнобой.