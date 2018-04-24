Скандальное дело о разводе российского бизнесмена Фархада
Ахмедова и его теперь уже бывшей супруги Татьяны обрастает новыми
подробностями. Известный международный сводник Петр Листерман сделал
сенсационное признание: по его словам, именно он свел предпринимателя с его
будущей женой.
Скандальное дело о разводе российского бизнесмена Фархада
Ахмедова и его теперь уже бывшей супруги Татьяны обрастает новыми
подробностями. Известный международный сводник Петр Листерман сделал
сенсационное признание: по его словам, именно он свел предпринимателя с его
будущей женой.
В беседе с журналистами в социальной сети Facebook Листерман
был откровенен. По его словам, предпринимателя с его будущей супругой он
познакомил около 30 лет назад. И тут же добавил не менее сенсационное
заявление. "И у меня с Татьяной был договор о том что если она после развода
что-нибудь получит – она должна мне отдать половину от того что получит", -
написал он (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.).
История бракоразводного процесса бизнесмена Ахмедова – история
крайне увлекательная, готовый сюжет для потенциальной оскароносной драмы. С
элементами "клубнички". Фарид и Татьяна поженились в 1993 году, а
развелись спустя семь лет – в 2000 году. Это произошло после признания Татьяны
Ахмедовой в неоднократных изменах мужу.
После женитьбы пара приобрела дом в Великобритании, где
стала жить супруга с новорожденным сыном. Ахмедов же продолжал работать в
России. В 2000 году Татьяна , что завела роман с несколькими молодыми
мужчинами, написал бизнесмен в своем заявлении о расторжении брака, которое он
подал в один из московских загсов.
Однако в 2003 года Ахмедова ходатайствовала о разводе в
соответствии с английским правом. В декабре 2016 года Высокий суд Лондона
обязал предпринимателя выплатить экс-супруге рекордные 582 миллиона долларов,
что сделало этот бракоразводный процесс самым дорогостоящим в истории.
Бизнесмен с вердиктом не согласился, выплачивать более полумиллиарда долларов
отказался и обвинил бывшую жену и ее адвокатов в злоупотреблении правовой
системой Великобритании.
История получила продолжение, когда в апреле 2018 года по запросу
британского суда в качестве обеспечительной меры в Объединенных Арабских
Эмиратах была арестована фешенебельная яхта Luna стоимостью 500 миллионов
долларов, принадлежащая Ахмедову. Задержание судна произошло, когда оно
находилась в порту Рашид для проведения необходимых процедур в рамках
техобслуживания, сообщало издание .
И вот теперь новый поворот. Заявление известного сводника
подлило масло в огонь и без того жаркой истории. Листерман известен как
"поставщик" привлекательных молодых особ для бизнесменов и прочих
влиятельных личностей. На своей странице в он постоянно публикует анонсы кастингов, а также размещает фото симпатичных старлеток. В свое
время в интервью "Комсомольской правде" он , что познакомил
известного футболиста Криштиану Роналду с Ириной Шейк, которую именитый спортсмен выбрал среди
сотен других "листермановских" девушек.
Эта история лишь добавила популярности своднику. А где
известность, там и деньги, и для Листермана это – прекрасная
возможность привлечь на его кастинги новых "звездочек", мечтающих о
богатых мужьях и роскошной жизни за границе.
Вряд ли можно сомневаться в правдивости признания известного
сводника. Вполне возможно, что у Листермана и Ахмедовой есть некая письменная
договоренность, которая гарантировала бы ему ту самую 50% долю в случае
благополучного для бывшей жены бизнесмена исхода бракоразводного процесса. И вряд ли обязательства Ахмедовой перед сводником, если
таковая договоренность действительно имела место, не была закреплена на бумаге. Так, все-таки, надежнее.
Во всей этой любопытной истории возникает еще немало
вопросов. К примеру, мог ли кто-то надоумить неверную супругу стать
"спящей женой", которая дождалась нужного часа и воспользовалась
положением мужа, чтобы извлечь максимально возможную выгоду из
бракоразводного процесса? Мог ли ей "нашептать" этот план ушлый
сводник Листерман? Возможно, что договоренность между ними действительно имела
место, а "внезапные" откровения Листермана служат лишь напоминанием
его бывшей "подопечной", что настало время исполнять достигнутую
договоренность.
История секс-тренера Алекса Лесли и его подопечной Насти
Рыбки, хваставшейся очень личными отношениями с предпринимателем Олегом
Дерипаской, вполне могла развиваться по тому же "выжидательному"
сценарию. Листерман, известный своим острым умом, вполне мог подсказать
Ахмедовой "правильную" стратегию действий в отношении супруга. Как
писал , в своем заявлении в британский суд предприниматель утверждал, что
ходатайство бывшей супруги в Высокий суд Лондона было подано спустя трое суток
после того, как он получил на свой счет деньги за продажу доли в
"Нортгазе". Сумма немаленькая – 1,375 миллиарда долларов.
Подгадать момент, а затем внезапно наброситься на ничего не
подозревающую жертву – излюбленная тактика хищников в дикой природе. И порой
поведение человека от них мало чем отличается.