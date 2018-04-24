Скандальное дело о разводе российского бизнесмена Фархада Ахмедова и его теперь уже бывшей супруги Татьяны обрастает новыми подробностями. Известный международный сводник Петр Листерман сделал сенсационное признание: по его словам, именно он свел предпринимателя с его будущей женой.

Скандальное дело о разводе российского бизнесмена ФархадаАхмедова и его теперь уже бывшей супруги Татьяны обрастает новымиподробностями. Известный международный сводник Петр Листерман сделалсенсационное признание: по его словам, именно он свел предпринимателя с егобудущей женой.В беседе с журналистами в социальной сети Facebook Листерманбыл откровенен. По его словам, предпринимателя с его будущей супругой онпознакомил около 30 лет назад. И тут же добавил не менее сенсационноезаявление. "И у меня с Татьяной был договор о том что если она после разводачто-нибудь получит – она должна мне отдать половину от того что получит", -написал он (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.).История бракоразводного процесса бизнесмена Ахмедова – историякрайне увлекательная, готовый сюжет для потенциальной оскароносной драмы. Сэлементами "клубнички". Фарид и Татьяна поженились в 1993 году, аразвелись спустя семь лет – в 2000 году. Это произошло после признания ТатьяныАхмедовой в неоднократных изменах мужу.После женитьбы пара приобрела дом в Великобритании, гдестала жить супруга с новорожденным сыном. Ахмедов же продолжал работать вРоссии. В 2000 году Татьяна , что завела роман с несколькими молодымимужчинами, написал бизнесмен в своем заявлении о расторжении брака, которое онподал в один из московских загсов.Однако в 2003 года Ахмедова ходатайствовала о разводе всоответствии с английским правом. В декабре 2016 года Высокий суд Лондонаобязал предпринимателя выплатить экс-супруге рекордные 582 миллиона долларов,что сделало этот бракоразводный процесс самым дорогостоящим в истории.Бизнесмен с вердиктом не согласился, выплачивать более полумиллиарда долларовотказался и обвинил бывшую жену и ее адвокатов в злоупотреблении правовойсистемой Великобритании.История получила продолжение, когда в апреле 2018 года по запросубританского суда в качестве обеспечительной меры в Объединенных АрабскихЭмиратах была арестована фешенебельная яхта Luna стоимостью 500 миллионовдолларов, принадлежащая Ахмедову. Задержание судна произошло, когда ононаходилась в порту Рашид для проведения необходимых процедур в рамкахтехобслуживания, сообщало издание .И вот теперь новый поворот. Заявление известного сводникаподлило масло в огонь и без того жаркой истории. Листерман известен как"поставщик" привлекательных молодых особ для бизнесменов и прочихвлиятельных личностей. На своей странице в он постоянно публикует анонсы кастингов, а также размещает фото симпатичных старлеток. В своевремя в интервью "Комсомольской правде" он , что познакомилизвестного футболиста Криштиану Роналду с Ириной Шейк, которую именитый спортсмен выбрал средисотен других "листермановских" девушек.Эта история лишь добавила популярности своднику. А гдеизвестность, там и деньги, и для Листермана это – прекраснаявозможность привлечь на его кастинги новых "звездочек", мечтающих обогатых мужьях и роскошной жизни за границе.Вряд ли можно сомневаться в правдивости признания известногосводника. Вполне возможно, что у Листермана и Ахмедовой есть некая письменнаядоговоренность, которая гарантировала бы ему ту самую 50% долю в случаеблагополучного для бывшей жены бизнесмена исхода бракоразводного процесса. И вряд ли обязательства Ахмедовой перед сводником, еслитаковая договоренность действительно имела место, не была закреплена на бумаге. Так, все-таки, надежнее.Во всей этой любопытной истории возникает еще немаловопросов. К примеру, мог ли кто-то надоумить неверную супругу стать"спящей женой", которая дождалась нужного часа и воспользоваласьположением мужа, чтобы извлечь максимально возможную выгоду избракоразводного процесса? Мог ли ей "нашептать" этот план ушлыйсводник Листерман? Возможно, что договоренность между ними действительно имеламесто, а "внезапные" откровения Листермана служат лишь напоминаниемего бывшей "подопечной", что настало время исполнять достигнутуюдоговоренность.История секс-тренера Алекса Лесли и его подопечной НастиРыбки, хваставшейся очень личными отношениями с предпринимателем ОлегомДерипаской, вполне могла развиваться по тому же "выжидательному"сценарию. Листерман, известный своим острым умом, вполне мог подсказатьАхмедовой "правильную" стратегию действий в отношении супруга. Какписал , в своем заявлении в британский суд предприниматель утверждал, чтоходатайство бывшей супруги в Высокий суд Лондона было подано спустя трое сутокпосле того, как он получил на свой счет деньги за продажу доли в"Нортгазе". Сумма немаленькая – 1,375 миллиарда долларов.Подгадать момент, а затем внезапно наброситься на ничего неподозревающую жертву – излюбленная тактика хищников в дикой природе. И поройповедение человека от них мало чем отличается.