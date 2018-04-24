Основным вопросом стало распределение квот на вылов краба. Росрыболовство предлагает продавать право на промысел на электронных аукционах. Однако рыбаки не одобряют эту идею и требуют сохранить так называемый исторический принцип, который действует сейчас.

Основным вопросом стало распределение квот на вылов краба. Росрыболовство предлагает продавать право на промысел на электронных аукционах. Однако рыбаки не одобряют эту идею и требуют сохранить так называемый "исторический принцип", который действует сейчас. По нему квоты между рыболовными компаниями распределяются с учетом того, сколько морепродуктов они добыли в предыдущие годы, сообщает телеканал "Россия 24".Именно этот порядок, по их мнению, позволил отрасли успешно развиваться, свести к минимуму браконьерство, устранить квотных рантье и строить инвестиционные планы. Переход же к аукционам приведет к повышению цен на продукцию отрасли, вернет ее к зависимости от иностранного капитала, сократит уловы и снизит налоговые поступления."Мы уже почти шесть месяцев об этой проблеме говорим, к сожалению, она публично пока не обсуждается. Есть опасения, что мы будем поставлены перед фактом, какое-то где-то решение будет принято, о том, что давайте будут аукционы, а мы потом начнём обсуждать сам механизм. Хотелось бы, чтобы этого не произошло и надеюсь, что круглый стол поможет в этом", — заявил Александр Дупляков, президент НКО "Ассоциация добытчиков краба Дальнего востока"."В настоящее время говорить о реформе регулирования ради, так сказать, мнимого и такого бумажного увеличения налогов, на мой взгляд — это очень рискованно. Реформа ради реформы, в данном случае, о чём говорят некоторые люди, что это принесёт больше денег, но вопрос-то не в том, принесёт ли больше денег, мы не знаем, что это принесёт, а рисковать достижениями ради неясных, так сказать, обещаний – это, на мой взгляд, совершенно недопустимо", — отметил Глеб Кузнецов, экономист, политолог.