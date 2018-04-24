Ольга Бузова колесит по стране с гастролями. В Сочи поющая ведущая встретилась с Филиппом Киркоровым и опубликовала пикантное видео, на котором запечатлена с поп-королем отечественной эстрады.

Ольга Бузова колесит по стране с гастролями. В Сочи поющая ведущая встретилась с Филиппом Киркоровым и опубликовала пикантное видео, на котором запечатлена с поп-королем отечественной эстрады.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в Stories Ольга Бузова выложила короткий ролик из ресторана в Сочи, где поужинала с Филиппом Киркоровым. В кадр попал пикантный момент, как поп-король российской эстрады накормил поющую ведущую горячими сосисками. По признанию артистов, угощение получилось сочным и вкусным. "Ой, горячая сосисочка!" – сказал Филипп, подавая Ольге еду, а та, откусывая, рассмеялась.В Сети уже распространилось это видео, оно стало вирусным. Пользователи неоднозначно отнеслись к ролику с участием Бузовой и Киркоровым. "Фуууу(( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что это было?", "я хочу это развидеть((", "два транса сидят...", "Чет мне за них стыдно)", "Киркорыч не по Бузовым же, а?", "Опять Бузова и Киркоров... Им никто не верит! Пусть не пытаются даже!"Ранее на гала-ужине премии МУЗ-ТВ Ольга исполнила свой новый хит "Она не боится", причем, по ее словам, в этот раз она пела без фонограммы. "Мы это услышали", – ответил ей сидевший прямо перед певицей Филипп Киркоров. Кстати, в ходе выступления Ольга пела будто бы специально для него. Бузова эротично склонилась над Киркоровым, исполняя композицию, после чего не растерявшийся артист поднял ее и поставил на стул. "Когда тебя поддерживают короли, а не какая-то мишура, ничего не страшно. И запомните: миром правит любовь", – заявила Бузова. Затем Филипп закинул Ольгу себе на плечо.