Испортили ещё не достроенную баню, а вместе с ней и приусадебный участок. Дачница из села Заречье Собинского района в шоке от действий поселковых властей и руководителей госучреждения «Владупрадор». Совместными усилиями они проложили в населённом пункте водопропускную трубу. Её часть оказалась в огороде женщины. Теперь из-за постоянной сырости часть земли собственницы превратилась в грязевое месиво. Поплыло и жилое строение. Подробности далее.
Испортили ещё не достроенную баню, а вместе с ней и приусадебный участок. Дачница из села Заречье Собинского района в шоке от действий поселковых властей и руководителей госучреждения «Владупрадор». Совместными усилиями они проложили в населённом пункте водопропускную трубу. Её часть оказалась в огороде женщины. Теперь из-за постоянной сырости часть земли собственницы превратилась в грязевое месиво. "Поплыло" и жилое строение. Подробности далее.