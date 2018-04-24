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<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-chinovniki-zatopili-banyu-i-uchastok-dachnicy.html" target="_blank">Чиновники затопили баню и участок дачницы</a> - Испортили ещё не достроенную баню, а вместе с ней и приусадебный участок. Дачница из села Заречье Собинского района в шоке от действий поселковых властей и руководителей госучреждения «Владупрадор». Совместными усилиями они проложили в населённом пункте водопропускную трубу. Её часть оказалась в огороде женщины. Теперь из-за постоянной сырости часть земли собственницы превратилась в грязевое месиво. Поплыло и жилое строение. Подробности далее.