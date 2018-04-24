В течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в аккуратное состояние внешнего вида машин, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду.

Акция «Чистый автомобиль», в рамках которой все автомобили будут проверять на чистоту, стартовала в Москве. В течение месяца будет проведено профилактическое мероприятие, направленное на приведение в аккуратное состояние внешнего вида машин, снижение уровня вредных выбросов в окружающую среду.«Госавтоинспекция Москвы призывает водителей привести в надлежащее состояние внешний вид автотранспортных средств, въезжающих и находящихся в городе. Ежегодное проведение такой акции способствует повышению экологической культуры и активной жизненной позиции у горожан, а также оказывает влияние на общее состояние безопасности дорожного движения», - отметил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Диокин.Прежде чем выехать за пределы строящегося объекта, водители должны вымыть колеса и корпус, а при перевозке сыпучих грузов укрыть кузов тентом. Особое внимание Госавтоинспекторы просят уделить разрешенной тонировке стекол машины. Чрезмерное затемнение ухудшает обзор для водителя, особенно в ночное время, и может стать причиной аварий.Справочно:Месячник «Чистый автомобиль» проводится в столице ежегодно с конца 90-х годов, в ходе него каждый год проверяется состояние нескольких сот тысяч автомобилей, деятельность автомоечных пунктов, ведется мониторинг въезжающего в Москву автотранспорта.