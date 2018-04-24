Президент России Владимир Путин в течение шести лет может выделить сенсационную сумму, чтобы обеспечить прорыв в повышении уровня жизни. Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин посчитал сообщения о планах главы государства потратить на социальную сферу десять триллионов рублей попыткой надавить на него.

ПрезидентРоссии Владимир Путин в течение шести лет может выделить сенсационную сумму, чтобыобеспечить прорыв в повышении уровня жизни. Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин посчиталсообщения о планах главы государства потратить на социальную сферудесять триллионов рублей попыткой надавить на него.СМИ распространили информацию о том, чтотакую сумму президент выделит на развитие здравоохранения, образования иинфраструктуры. По имеющейся информации, план предусматривает самое масштабноес 2012 года увеличение бюджетных расходов на социалку. Это будет достигнуто, якобыза счет снижения финансирования обороны.Делягин уверен,что это провокация. По его мнению, если выяснится, что денег выделят чутьменьше, то это будет использовано для антипрезидентской пропаганды. "Думаю, чтосейчас прорабатываются самые разные варианты. То, что происходит утечка – этопопытка одной из групп, участвующих в обсуждении, навязать президенту своюволю. Раньше ему такие манипуляции очень не нравились. Посмотрим, будет ли онподчиняться этой манипуляции сейчас", – цитирует эксперта НСН. Безусловно,", -заявил Делягин.Напомним, вовремя послания Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин заявил онеобходимости повышения расходов на здравоохранение. Также российский лидер анонсировалвыделение 11 триллионов рублей в течение шести лет на строительство дорог.Материал дополняется