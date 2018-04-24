Члены Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов в размере 50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.

ЧленыСовета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административныхправонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов в размере50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.Автором инициативы является сенатор Ирина Гехт. Онасчитает, что нововведение защитит граждан от паники, которую вызываеттрансляция непроверенных данных. В конце мая – начале июня авторы планируют внестизаконопроект в Госдуму.По словам Гехт, идея создания поправок возниклаиз-за участившихся случаев так называемого "экологическогоэкстремизма" – запугивания людей на митингах с экологическимитребованиями. Вместе с тем, наказание предусмотрят за распространениенедостоверной информации любой тематики, передает газета "Известия".Председатель комиссии поэкологическим правам Совета при президентеРоссии по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Цыпленков считает, что если достовернойбудет считаться только информация госорганов, то предложение Гехт может бытьиспользовано против обычных граждан. Ведь штрафоватьсобираются физических лиц и некоммерческие организации. В настоящеевремя юристы ищут способ "не ущемить права и свободы гражданв рамках законопроекта".Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасовобратил внимание на то, что люди могут просто заблуждаться, а не намереннолгать. Он уверен, что если норма будет принята, то она коснется не толькоочных публичных выступлений, но и высказываний в интернете. Однако пока ни водной из стран не удалось придумать действенной защиты от распространенияслухов и сплетен.