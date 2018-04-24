Члены
Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных
правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов в размере
50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
Члены
Совета Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных
правонарушениях. Изменения предусматривают введение штрафов в размере
50-150 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
Автором инициативы является сенатор Ирина Гехт. Она
считает, что нововведение защитит граждан от паники, которую вызывает
трансляция непроверенных данных. В конце мая – начале июня авторы планируют внести
законопроект в Госдуму.
По словам Гехт, идея создания поправок возникла
из-за участившихся случаев так называемого "экологического
экстремизма" – запугивания людей на митингах с экологическими
требованиями. Вместе с тем, наказание предусмотрят за распространение
недостоверной информации любой тематики, передает газета "Известия".
Председатель комиссии по
экологическим правам Совета при президенте
России по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Цыпленков считает, что если достоверной
будет считаться только информация госорганов, то предложение Гехт может быть
использовано против обычных граждан. Ведь штрафовать
собираются физических лиц и некоммерческие организации. В настоящее
время юристы ищут способ "не ущемить права и свободы граждан
в рамках законопроекта".
Юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов
обратил внимание на то, что люди могут просто заблуждаться, а не намеренно
лгать. Он уверен, что если норма будет принята, то она коснется не только
очных публичных выступлений, но и высказываний в интернете. Однако пока ни в
одной из стран не удалось придумать действенной защиты от распространения
слухов и сплетен.