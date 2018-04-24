Дочь известного голливудского актера Юэна Макгрегора Клара решилась на участие в горячей фотосессии для мужского журнала. 22-летняя блондинка позировала как в белье, так и без него.

Дочь известного голливудского актера Юэна Макгрегора Клара решилась на участие в горячей фотосессии для мужского журнала. 22-летняяблондинка позировала как в белье, так и без него.Клара снялась топлес, лежана кровати и прикрыв свою грудь руками. Девушка разместила снимки насвоей страничке в Instagram.Опубликовали фото и вофициальном аккаунте Playboy."Встречайте, 22-летняя жительница Нью-Йорка и резидент Бруклина Клара Макгрегор(не будем упоминать, что она еще и дочь актера Юэна)", – подписали снимок на странице журнала в соцсети.Мнения пользователей Сети относительно новой героини изданияразделились. Одни считают, что фото Клары получилось горячим. Другиераскритиковали журнал, отметив, что Playboy забыл свое основное предназначение– демонстрацию обнаженного женского тела. Прикрытые фотосеты кажутся читателям скучными.Отметим, после публикации снимков Клара вместе со знаменитым отцомпоявилась на красной дорожке кинофестиваля Tribeca Film Festival. Актерпредставлял там новую картину Zое со своим участием. На девушке было очень откровенном платьепастельных тонов.Девушка призналась, чтодебют в Playboy – не первый шаг в модельной карьере.В будущем Клара хочет пойти по стопам отца и стать актрисой.