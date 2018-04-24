Общая сумма составляет 125,7 млн рублей

Общая сумма составляет 125,7 млн рублейДолги за газ жителей Владимирской области выросли на треть с начала 2018 года.Общая сумма составила 125,7 млн рублей. С окончанием отопительного сезона ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» намерен отключать абонентов-должников от сети. Под запрет попадут и те, кто получает газ незаконно. Компания разослала четыре тысячи уведомлений.В квитанциях указан срок отключения, если жители не заплатят по счетам. Самые злостные должники живут в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Ковровском, Муромском, Петушинском и Собинском районах.