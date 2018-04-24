По предварительной информации, 20-летний водитель «Форд Фокуса» выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз с с полуприцепом.

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня ночью в Покрове. По предварительной информации, 20-летний водитель «Форд Фокуса» выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз с с полуприцепом. От удара грузовик отбросило вправо, где он наехал на еще одну машину.Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД, травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель автомобиля «Форд Фокус» и его 42-летняя пассажирка. Также пострадал еще один пассажир иномарки, который с тяжелыми травмами был госпитализирован в ЦРБ Петушинского района.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства.