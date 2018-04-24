Мониторинг партийного проекта Единой России показал, что в
большинстве регионов менее половины дворов вошли в программу благоустройства. Единороссы
направили эти данные в Министерство строительства.
Мониторинг партийного проекта "Единой России" показал, что в
большинстве регионов менее половины дворов вошли в программу благоустройства. Единороссы
направили эти данные в Министерство строительства.
В рамках своего проекта "Городская среда" "Единая
Россия" проверила, какое количество дворов вошло в программу
благоустройства. Мониторинг, проведенный в 76 регионах, показал, что в 45
субъектах менее половины дворов вошли в программу благоустройства.
Наименьшее число дворов, которые планируется благоустроить,
зафиксировано в Краснодарском крае, Северной Осетии, Свердловской и Тюменской
областях, Чукотском автономном округе. Лучше всего следят за дворовыми территориями
в Архангельской области, Севастополе и Ингушетии.
"Результаты мониторинга показывают, что в настоящий момент
мы далеки от стопроцентного охвата благоустройства дворовых территорий по всей
стране", – заявил координатор
партпроекта "Городская среда", Павел Качкаев.
По его мнению, причина низкого охвата связана прежде всего с
вопросом финансирования. Качкаев пообещал, что "ЕР" возьмет вопросы
охвата благоустройства под свой контроль.
Проект "Городская среда" направлен на
благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на
основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на
каждом этапе реализации программ благоустройства. Особое внимание уделяется городским
паркам. Координатором проекта выступает член генсовета партии, зампредседателя комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, его общественный совет
возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.