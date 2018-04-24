Мониторинг партийного проекта Единой России показал, что в большинстве регионов менее половины дворов вошли в программу благоустройства. Единороссы направили эти данные в Министерство строительства.

Мониторинг партийного проекта "Единой России" показал, что вбольшинстве регионов менее половины дворов вошли в программу благоустройства. Единороссынаправили эти данные в Министерство строительства.В рамках своего проекта "Городская среда" "ЕдинаяРоссия" проверила, какое количество дворов вошло в программублагоустройства. Мониторинг, проведенный в 76 регионах, показал, что в 45субъектах менее половины дворов вошли в программу благоустройства.Наименьшее число дворов, которые планируется благоустроить,зафиксировано в Краснодарском крае, Северной Осетии, Свердловской и Тюменскойобластях, Чукотском автономном округе. Лучше всего следят за дворовыми территориямив Архангельской области, Севастополе и Ингушетии."Результаты мониторинга показывают, что в настоящий моментмы далеки от стопроцентного охвата благоустройства дворовых территорий по всейстране", – заявил координаторпартпроекта "Городская среда", Павел Качкаев.По его мнению, причина низкого охвата связана прежде всего свопросом финансирования. Качкаев пообещал, что "ЕР" возьмет вопросыохвата благоустройства под свой контроль.Проект "Городская среда" направлен наблагоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах наосновании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля накаждом этапе реализации программ благоустройства. Особое внимание уделяется городскимпаркам. Координатором проекта выступает член генсовета партии, зампредседателя комитетаГосдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, его общественный советвозглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов.