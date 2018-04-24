Скончавшаяся 21 апреля Нина Дорошина была меньше чем на год старше своего коллеги по Современнику Валентина Гафта. Она была принята в трупу Современника в 1959 году, а он – ровно через десять лет. Сколько спектаклей было сыграно вместе, сколько городов проехали на гастролях! Поэтому, разумеется, Гафт не мог не прийти на похороны подруги.

Скончавшаяся 21 апреля Нина Дорошина была меньше чем на год старше своего коллеги по "Современнику" Валентина Гафта. Она была принята в трупу "Современника" в 1959 году, а он – ровно через десять лет. Сколько спектаклей было сыграно вместе, сколько городов проехали на гастролях! Поэтому, разумеется, Гафт не мог не прийти на похороны подруги.Валентина Гафта вывели к гробу под руки и постоянно поддерживали. Сергей Гармаш, который вел траурную церемонию, тихонько подсказывал Гафту, что надо сделать, что сказать. Ведь актеру 82 года и чувствует он себя неважно – некогда высокий статный красавец из-за преклонного возраста сильно сдал – осунулся, сгорбился. И многодневная седая щетина артиста отнюдь не молодила.В прошлом году Гафту по состоянию здоровья пришлось отложить несколько запланированных творческих вечеров. Вообще же проблемы у него начались еще в 2011 году. Тогда врачи института Склифосовского констатировали у Гафта инфаркт. Правда, актер не стал ждать окончания лечения и сбежал из больницы на спектакль. В 2014 году снова стало известно о тяжелом состоянии Гафта. Тогда врачам пришлось провести ему тяжелую операцию и ввести в состояние искусственной комы. И снова он вернулся на сцену. А среди поклонников поползли слухи, что врачи подозревают у артиста онкологию и болезнь Паркинсона. “Валя отдается своей болезни и не умеет с ней бороться, поэтому я всегда на него ругаюсь, когда он болеет”, – сказала о нем Галина Волчек.Кстати, именно она в 2007 году предложила уже немолодым Гафту и Дорошинаой сыграть в спектакле "Заяц. Love story" по пьесе уральского драматурга Николая Коляды. Сюжет незатейливый. Два героя когда-то были актерами, мужем и женой, скитались по провинциальным театрам, а теперь она живет в столице, зарабатывает на жизнь ведением свадеб и прочих торжеств, а он отвечает за звук и свет в ДК где-то на Севере. Но искренность этого спектакля так понравилась зрителям, что играли его много лет."Я всегда восхищался Ниной, она была лучшим, что было в театре "Современник", – со слезами на глазах вспоминал о совестной работе Гафт.