Аналитики прогнозируют, что новорожденный член королевской семьи сможет принести в казну Великобритании десятки миллионов. Благодаря малышу в экономику страны поступит более 50 миллионов фунтов стерлингов еще до того, как мальчику исполнится год.

Аналитикипрогнозируют, что новорожденный член королевской семьи сможет принести в казнуВеликобритании десятки миллионов. Благодаря малышу в экономику страны поступит более 50 миллионов фунтовстерлингов еще до того, как мальчику исполнится год.Заработать на наследниках королеве ЕлизаветеII несложно. Среди статейдохода – продажа сувениров с изображением детей, брендированных снеков инапитков, а также автомобильных люлек.К тому же передрождением наследников престола в страну приезжают миллионы туристов. Фактпоявления ребенка в монаршей семье традиционно закрепляется 62 оружейнымизалпами из пушек крепости Тауэр и 41 пушечным салютом из парка рядом сБукингемским дворцом. Стоимость номера с видом на это действо может достигать четырех тысяч фунтов стерлингов за ночь.Благодарямалышам Джорджу и Шарлотте в британский бюджет поступило 300 миллионов фунтов, передает"Коммерсант". Но больше всего прибыли Великобритании приносит продажа одежды,вдохновленной образами беременной герцогини и ее детей. За несколько дней послетого, как из роддома выписали принца Джорджа, было продано семь тысяч одеял. Кроме того, все поставившие у букмекеров верно на ееимя – Шарлотта Елизавета Диана – получили около миллиона фунтов.Имя новорожденного сына принца Уильяма и Кейт пока несообщается. Но известен титул наследника королевской семьи. Он будет носитьзвание Его Королевское Высочество принц Соединенного Королевства Великобританиии Северной Ирландии.