Аналитики
прогнозируют, что новорожденный член королевской семьи сможет принести в казну
Великобритании десятки миллионов. Благодаря малышу в экономику страны поступит более 50 миллионов фунтов
стерлингов еще до того, как мальчику исполнится год.
Аналитики
прогнозируют, что новорожденный член королевской семьи сможет принести в казну
Великобритании десятки миллионов. Благодаря малышу в экономику страны поступит более 50 миллионов фунтов
стерлингов еще до того, как мальчику исполнится год.
Заработать на наследниках королеве Елизавете
II несложно. Среди статей
дохода – продажа сувениров с изображением детей, брендированных снеков и
напитков, а также автомобильных люлек.
К тому же перед
рождением наследников престола в страну приезжают миллионы туристов. Факт
появления ребенка в монаршей семье традиционно закрепляется 62 оружейными
залпами из пушек крепости Тауэр и 41 пушечным салютом из парка рядом с
Букингемским дворцом. Стоимость номера с видом на это действо может достигать четырех тысяч фунтов стерлингов за ночь.
Благодаря
малышам Джорджу и Шарлотте в британский бюджет поступило 300 миллионов фунтов, передает
"Коммерсант". Но больше всего прибыли Великобритании приносит продажа одежды,
вдохновленной образами беременной герцогини и ее детей. За несколько дней после
того, как из роддома выписали принца Джорджа, было продано семь тысяч одеял. Кроме того, все поставившие у букмекеров верно на ее
имя – Шарлотта Елизавета Диана – получили около миллиона фунтов.
Имя новорожденного сына принца Уильяма и Кейт пока не
сообщается. Но известен титул наследника королевской семьи. Он будет носить
звание Его Королевское Высочество принц Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии.