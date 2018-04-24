Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что полузащитнику "Спартака" Сергею Еременко разрешено выступать за сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее 19-летний полузащитник отказался от выступления за сборную Финляндии ради возможности получить вызов в российскую командуМОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что полузащитнику "Спартака" Сергею Еременко разрешено выступать за сборную России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.Ранее Еременко отказался от выступления за команду Финляндии ради возможности получить вызов в сборную России. В понедельник отец футболиста Алексей Еременко рассказал ТАСС, что 19-летний полузащитник получил разрешение ФИФА сменить спортивное гражданство с финского на российское."Запрос, сделанный Российским футбольным союзом и футболистом Сергеем Еременко по смене спортивного гражданства, был принят комитетом по статусу игроков ФИФА, в связи с чем футболисту разрешено представлять сборную России начиная с 23 апреля 2018 года", - сказали в пресс- службе организации.Еременко имеет гражданства Финляндии и РФ. В 2018 году он перешел на правах годичной аренды в московский "Спартак" из юрмальского одноименного клуба. В Футбольной национальной лиге Еременко провел два матча за "Спартак-2" и не отметился результативными действиями. За основную команду красно-белых на данный момент он не провел ни одного матча.Старший из братьев Еременко - Алексей - известен в России по выступлениям за "Сатурн" и "Рубин". Средний брат - Роман - выступал за московский ЦСКА и 8 ноября 2016 года решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин. Срок его отстранения истечет 6 октября 2018 года.Отец трех братьев - Алексей Еременко - выступал в высших дивизионах чемпионатов СССР (с 1986 по 1987 год он играл за "Спартак") и Финляндии, а в 2006 году начал в Финляндии тренерскую карьеру. Его последним местом работы был армянский "Пюник". Братья Алексей и Роман также имеют двойное гражданство, но выступали за сборную Финляндии.