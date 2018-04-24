Международной изоляции России, о которой так много в последнее время любят говорить на Западе, не существует. Это доказал IV Ялтинский международный экономический форум, собравший более трех тысяч участников из 71 страны мира. В Крым приехали политики, бизнесмены, чиновники, эксперты и лидеры молодежных объединений. Итоги встречи поражают: подписаны около ста соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей.

Международной изоляции России, о которой так много впоследнее время любят говорить на Западе, не существует. Это доказал IV Ялтинскиймеждународный экономический форум, собравший более трех тысяч участников из 71страны мира. В Крым приехали политики, бизнесмены, чиновники, эксперты и лидерымолодежных объединений. Итоги встречи поражают: подписаны около ста соглашенийна сумму более 150 миллиардов рублей.История Ялтинских форумов уходит корнями в 2015 год, тогдана первую международную встречу приехали 600 гостей из 13 стран мира. С годамифорум набрал серьезный вес, его популярность выросла – число участниковувеличилось в пять раз, а стран, из которых они приехали – в пять с половиной. Крометого, на площадках нынешней встречи, которая прошла с 19 по 21 апреля, собрались участники из таких, казалось бы,не слишком дружественных нам стран, как США, Великобритании, Польши и дажеУкраины.Только из Германии и Австрии на форум приехали более ста бизнесменов,общественных деятелей, экспертов и политиков, включая депутатов Бундестага ФРГ.Это говорит о том, что европейский бизнес не настроен на то, чтобы Россия закрыладвери для их проектов и инвестиций. Сотрудничество идет и в политической сфере:здравомыслящие депутаты и чиновники еще остались в странах, руководство которыхзаняло по отношению к России конфронтационную позицию.Делегация из Германии приехала на форум с конкретнымипроектами, в частности, создания в Ялте экоцентра. Представители крупнойкомпании, владеющей заводами, выпускающими экологически чистые строительныематериалы, уже подыскивают в Крыму потенциальные земельные участки дляреализации проекта.Глава фракции Левой партии в парламенте Квакенбрюка АндреасМаурер:На базе экоцентра планируется разработать концепциюпродвижения экологического строительства с участием крымских властей и общества.Мы не хотим навязывать свое видение, напротив, нам необходим совместный план,который станет актуальным для Крыма и России.Впервые в форуме приняли участие делегации из Бельгии,Исландии, Мексики, Иордании и более чем 20 стран Африканского союза. Егопредставляли порядка 50 человек, включая 25 парламентариев, лидеровполитических партий, высокопоставленных чиновников, известных экспертов ипредпринимателей.Представители Греции говорили о перспективностистроительства в Керчи контейнерного хаба, который позволит разгрузить портНовороссийска и будет способствовать развитию логистической инфраструктуры республики.По словам вице-председателя Греко-русского альянса Илиаса Метоикидиса, сегодняпорт Новороссийска перегружен, а объем экспортно-импортных операций поперевалке грузов через него постоянно растет.Постоянный представитель Республики Крым при президенте России ГеоргийМурадов:Мы хотим показать Крым малым странам, продемонстрироватьим объективную картину жизни в республике. Рассчитываем, что это будет работатьна то, чтобы на Генассамблее ООН опротестовывались резолюцииантироссийской направленности.Всего на полях Ялтинского форума за три дня прошло около 70мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания "Будущееглазами молодежи", "Будущее России" и "Будущее мира". Наних говорили о развитии туризма, строительства, виноделия, о создании свободныхэкономических зон и территорий опережающего развития.Крым в этом планеразвивается стремительно: число туристов растет год от года, гостиничный бизнеспредлагает услуги европейского качества, в городах возводятся новые современныемикрорайоны, строятся автодороги и конечно же Крымский мост.Обсуждали на форуме и темы, которые влились в нашуповседневную жизнь сравнительно недавно: криптовалюты и блокчейн-технологии, механизмыпротиводействия фальшивым новостям (fake news), цифровую безопасность и онлайн доступностьфинансовых услуг. Конечно же, речь шла и о текущем состоянии и перспективахустойчивого развития мировой экономической системы и международногосотрудничества с Россией.Одним из важных событий встречи стало учреждение международноговолонтерского движения Ялтинского экономического форума. Юноши и девушки договорилисьо содействии в установлении прямых связей и регулярного сотрудничества молодежис представителями общественных организаций, бизнес-сообщества и государств сцелью обмена опытом и информацией по вопросам, представляющих взаимный интерес,в том числе в сфере экономической политики.На форуме также была сформирована постоянно действующаяэкспертная площадка – экспертный совет, в который уже вошло порядка 30 специалистовиз 20 стран. Они консультировали других участников ялтинской встречи,в том числе, по теме заключения международных соглашений о сотрудничестве.Отдельно на форуме обсудили перспективы культурного,туристического и экономического развития Крыма. Дискуссия, посвященная будущемурегиона, была тем более актуальна, так как хозяйка форума, Ялта, в этом годупразднует 180-летие. Гости смогли обсудитьс руководителями региона стратегию развития полуострова на срок до 2030 года,а также возможности интеграции республики в международную торговлю.А интеграцию эту, судя по итогам форума, обещает взрывноеразвитие. Ключевыми инвестиционными соглашениями по Крыму, заключенными в Ялте,стали: создание торгово-ярмарочного комплекса "Базар", строительствоторгово-выставочного комплекса, создание и развитие современноговысокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военногосовхоза "Гурзуфский".Зарубежные инвесторы также согласились участвоватьв проектах строительства молочного козоводческого комплекса, завода попроизводству стеклотары, логистическогокомплекса и отеля в аэропорту Симферополя.На полях форума прошла первая Ялтинская конференция"Экономическое развитие Сирии" при участии многочисленнойправительственной делегации из Сирийской Арабской Республики под руководством министраэкономики и внешней торговли Самера Аль-Халиля.Были подписаны меморандум омежрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия и Крымом, и меморандумо взаимодействии между общероссийской общественной организацией "ДеловаяРоссия" и Сирийско-российским деловым советом по развитию двустороннихпредпринимательских проектов.Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль:Сирия заинтересована в поставке своей сельскохозяйственнойпродукции в Крым. Кроме того, мы рассмотрели возможность создания морского путииз Крыма в сирийский Тартус, это важно для развития торговли.Интерес к форуму растет не только со стороны участников, нои журналистов. Если в прошлом году его работу освещало 250 представителей СМИ,то в этот раз на площадке работают уже более 350 журналистов из 100 российскихи зарубежных редакций и телеканалов. Международными информационными партнерамиЯлтинского форума впервые стали крупные иностранные медиахолдинги.Ялтинский международный экономический форум был организованфондом "Крымконгресс" и правительством республики при поддержке администрациипрезидента. Организационный комитет встречи возглавили глава Крыма Сергей Аксенови сопредседатель общероссийской общественной организации "ДеловаяРоссия" Андрей Назаров.