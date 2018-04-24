Голос Демона звучит в память о Дмитрии Хворостовском в Барселоне. Там представляют оперу Антона Рубинштейна, поставленную в честь Золотого баритона. Сам Хворостовский до последнего мечтал, что сможет представить лермонтовского Демона в Европе, надеялись на это и руководители театров в Москве, Бордо, Нюрнберге и самой Барселоне.

Голос "Демона" звучит в память о Дмитрии Хворостовском в Барселоне. Там представляют оперу Антона Рубинштейна, поставленную в честь Золотого баритона. Сам Хворостовский до последнего мечтал, что сможет представить лермонтовского Демона в Европе, надеялись на это и руководители театров в Москве, Бордо, Нюрнберге и самой Барселоне.Он отказался от всех контрактов и отменил все концерты. Кроме одного — "Демона". Этой ролью, этой партией Дмитрий Хворостовский был буквально околдован. Когда в Европе, наконец, согласились поставить именно эту оперу, певец, несмотря на тяжелую болезнь, был готов к выступлению. Разве что просил режиссера продумать декорации и хореографию так, чтобы свести к минимуму движения Демона по сцене.В Барселоне отказываться от Золотого баритона тоже не хотели. Руководство испанского театра "Лисео", несмотря на состояние певца до последнего надеялись на его голос. "Кристина Шепельман вела это совещание. Там были представители театра Бордо, Нюрнберга, — рассказывает художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. — И кто-то из театра другого задал вопрос – кто будет петь демона? Все понимали, что Дима не сможет это делать. Я был тогда восхищен Кристиной, когда она сказала: "Хворостовский".Увы, болезнь не дала Хворостовскому времени на эту партию. Однако одержимость певца "Демоном" буквально передалась и всей интернациональной команде, готовившей оперу – от постановки не отказались. Даже несмотря на большой риск остаться без солиста ("Демон" для Европы — редкость, найти исполнителя, знающего партию на русском – задача не из простых).Баритон нашли в Прибалтике – образ Демона на испанской сцене исполнит Эгилс Силиньш, первый из латышских оперных певцов, выступивших в миланском LaScala. Декорации, созданные для Хворостовского, сильно менять не стали. "Тоннель как бы связывает два мира. С одной стороны – мир Тамары, с другой – влюбленного в нее Демона, — поясняет художник-постановщик Хартмут Шогхофер. — При этом внутри этого тоннеля есть пространство – шарообразное пространство для речей. Оно сближает эти миры. И в то же время предстает как Око, которое видит все".Такие образы европейскому зрителю более чем за 140-летнюю историю самого "Демона" еще не представляли. Оперу в 1872-м создал Антон Рубинштейн. Он писал буквально на одном дыхании – все три действия закончил всего за три месяца. Правда, свет постановка увидела намного позже.Хворостовскому "Демона" продвигать было также непросто. Он ждал с 2015-го года, чтобы исполнить эту арию вновь на большой сцене. Сегодня песнь Демона будет звучать в его честь. "Эти титаны, которые были в нашей жизни, в нашей современности, достойны, чтобы мы сделали что-то большое в память о них", — убежден главный хореограф "Геликона" Эдвальд Смирнов."Демон", поставленный в память о Хворостовском, задержится в Барселоне на семь вечеров.