Комиссия одобрила заявки от Вязников, Гороховца, Гусь-Хрустального, Камешково, Киржача, Кольчугино, Покрова, Собинки, Судогды, Суздаля и Юрьев-Польского

11 городов Владимирской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Комиссия одобрила заявки от Вязников, Гороховца, Гусь-Хрустального, Камешково, Киржача, Кольчугино, Покрова, Собинки, Судогды, Суздаля и Юрьев-Польского. Этот конкурс проводится Минстроем России. По его итогам между победителями распределят 5 млрд рублей. В зависимости от числа населения малые города делятся на 4 группы и в случае победы смогут получить на благоустройство от 30 до 100 млн рублей, а исторические поселения — по 50 млн рублей. Лучшие проекты определят уже в мае этого года, а деньги на их реализацию города получат в 2019 году.