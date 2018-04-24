Нижняя палата парламента разработает законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России. По словам первого замруководителя фракции Единая Россия Андрея Исаева, нормативно-правовой акт может быть принят до конца весенней сессии.

Нижняя палата парламента разработает законопроект обуголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России. Пословам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева,нормативно-правовой акт может быть принят до конца весенней сессии."Я думаю, по мере того, как мы будем работать надзаконом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности засоблюдение американских санкций на территории России", – сказалпарламентарий.По его словам, ответственность за исполнение санкций США врамках Уголовного кодекса может быть предусмотрена для физических лиц, тогдакак для юридических предлагается ввести штрафы. При этом законодательподчеркнул, что суммы взысканий могут быть весьма высокие. По словам Исаева, внастоящее время эта тема находится на обсуждении.Ранее о необходимости введения ответственности за исполнениесанкций США на территории России высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Навстрече с представителями бизнеса и экспертного сообщества, состоявшейся 20апреля, председатель нижней палаты отметил, что речь может идти о наказании втом числе в рамках уголовного законодательства."В России мы должны жить по российским законам", –подчеркнул он.Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты внесли в санкционныйсписок 38 российских юридических и физических лиц – представителей бизнеса,госслужащих и крупные компании. Среди них агрохолдинг "Кубань",компания "Евросибэнерго", промышленная группа "Базовыйэлемент", банк "Российская финансовая корпорация",машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.Спустя неделю на рассмотрение нижней палаты руководителямивсех фракций и спикером Вячеславом Володиным был внесен законопроект обответных мерах. Авторами нормативно-правового акта стали 327 из 450 депутатовГосдумы.Парламентарии предложили ряд мер, направленных, помимопрочего, на ограничение импорта программного обеспечения, технологическогооборудования, лекарств из стран, которые ввели или поддержали антироссийскиесанкции. Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателейшаги касаются исключительно промышленных поставок, они никоим образом незатрагивают частных лиц.