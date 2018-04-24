В новой лирической комедии режиссера Юрия Грымова Матрешки на округлости земли речь идет о судьбах земных женщин. В центре внимания три героини, каждая из них пережила в своей жизни большую любовь, каждая знает цену своим чувствам, каждая верит только в себя. Все три женщины осознают необходимость перемен и поиска. Поиска прежде всего любви.

В новой лирической комедии режиссера Юрия Грымова "Матрешки на округлости земли" речь идет о судьбах земных женщин. В центре внимания три героини, каждая из них пережила в своей жизни большую любовь, каждая знает цену своим чувствам, каждая верит только в себя. Все три женщины осознают необходимость перемен и поиска. Поиска прежде всего любви.Для того, что бы изменить несправедливый ход истории героини, которых автор иронично называет Матрешками, отважно отправляются на встречу с Богами, и требование у них одно : пусть все люди на земле станут счастливыми! Нужно ли Богам, что бы все становились счастливыми и на что готовы пойти женщины ради счастья своих близких?Постановка очень трогательная и близкая каждому человеку, кто верит в любовь и настоящие чувства. В главных ролях : Лика Нифонтова, Надежда Меньшова и Мария Орлова.Смотрите "Матрешки на округлости земли" в театре "Модерн" 14 мая в 19:00Подходит для просмотра от 14 лет.