Владимир Путин в день инаугурации будет передвигаться на иномарке. Новый российский лимузин проекта Кортеж президенту предоставят позже.

Владимир Путин в день инаугурации будет передвигаться наиномарке. Новый российский лимузин проекта "Кортеж" президентупредоставят позже.Предназначенный для президента автомобиль полностью готов.Однако во время инаугурации, намеченной на 7 мая, его использовать не будут.Такое решение приняли организаторыцеремонии.Машина прошла все испытания, она отвечает всем требованиямбезопасности. Однако президент начнет его использовать позже. "В этомгоду, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации,которые, конечно, не касаются самой процедуры", – сказал источник РИАНовости, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.Собеседники агентства сообщили, что вопрос о том, чтобы представитьлимузин именно на инаугурации 7 мая был уже решен. Но режиссер церемонии предложилотказаться от этой идеи.Проект "Кортеж" – это семейство автомобилей дляпервых лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,седана и минивэна. В Минпромторге еще неделю назад заявили, что автомобильпрезидента технически готов участвовать в мероприятии. Поставки комплектовавтомобилей, которые были заранее согласованы с ФСО, идут в срок. В то жевремя, как отметил глава ведомства Денис Мантуров, окончательное решениепринимают не в его епархии.Как сообщалось, ответственный исполнитель проекта"Кортеж", в который инвестировано более 12 миллиардов рублей -"Центральный научно-исследовательский автомобильный институт"НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers.Как писали Dni.Ru, президентский лимузинукрашен двуглавым орлом. Отделка салона – белая кожа и полированное дерево.Помимо водителя и охранников, в машине свободно поместятся еще четыре человека. Ранее предполагалось, что именно на этом лимузине Владимир Путин отправится на инаугурацию.