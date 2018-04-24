Владимир Путин в день инаугурации будет передвигаться на
иномарке. Новый российский лимузин проекта Кортеж президенту
предоставят позже.
Владимир Путин в день инаугурации будет передвигаться на
иномарке. Новый российский лимузин проекта "Кортеж" президенту
предоставят позже.
Предназначенный для президента автомобиль полностью готов.
Однако во время инаугурации, намеченной на 7 мая, его использовать не будут.
Такое решение приняли организаторы
церемонии.
Машина прошла все испытания, она отвечает всем требованиям
безопасности. Однако президент начнет его использовать позже. "В этом
году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации,
которые, конечно, не касаются самой процедуры", – сказал источник РИА
Новости, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.
Собеседники агентства сообщили, что вопрос о том, чтобы представить
лимузин именно на инаугурации 7 мая был уже решен. Но режиссер церемонии предложил
отказаться от этой идеи.
Проект "Кортеж" – это семейство автомобилей для
первых лиц государства. Предусмотрен выпуск на единой модульной платформе лимузина,
седана и минивэна. В Минпромторге еще неделю назад заявили, что автомобиль
президента технически готов участвовать в мероприятии. Поставки комплектов
автомобилей, которые были заранее согласованы с ФСО, идут в срок. В то же
время, как отметил глава ведомства Денис Мантуров, окончательное решение
принимают не в его епархии.
Как сообщалось, ответственный исполнитель проекта
"Кортеж", в который инвестировано более 12 миллиардов рублей -
"Центральный научно-исследовательский автомобильный институт
"НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers.
Как писали Dni.Ru, президентский лимузин
украшен двуглавым орлом. Отделка салона – белая кожа и полированное дерево.
Помимо водителя и охранников, в машине свободно поместятся еще четыре человека. Ранее предполагалось, что именно на этом лимузине Владимир Путин отправится на инаугурацию.