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<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-indonezijskij-xudozhnik-vstraivaet-gigantskix-kotov-v-gorodskie-pejzazhi.html" target="_blank">Индонезийский художник встраивает гигантских котов в городские пейзажи</a> - Художник Франсдита Муафидин из индонезийского города Маланг публикует в Инстаграме фотографии котов, встроенных в урбанистические пейзажи и даже в мультфильмы. Гигантские котзиллы смотрятся очень органично среди домов и автострад.