Художник Франсдита Муафидин из индонезийского города Маланг публикует в Инстаграме фотографии котов, встроенных в урбанистические пейзажи и даже в мультфильмы. Гигантские котзиллы смотрятся очень органично среди домов и автострад.
Художник Франсдита Муафидин из индонезийского города Маланг публикует в "Инстаграме" фотографии котов, встроенных в урбанистические пейзажи и даже в мультфильмы. Гигантские "котзиллы" смотрятся очень органично среди домов и автострад, сообщает Brilio.
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