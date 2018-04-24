Фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян высказалась о протестах, которые прошли в Ереване и других крупных городах Армении. Она назвала отставку премьер-министра Сержа Саргсяна историческим днем.

Фотомодель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян высказалась о протестах, которые прошли в Ереване и других крупных городах Армении. Она назвала отставку премьер-министра Сержа Саргсяна "историческим днем".Дива не осталась равнодушной к волнениям на своей исторической родине и опубликовала пост в Instagram. "Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирном протесте и смогли изменить ситуацию. Это исторический день для Армении", – написала Кардашьян.Она сопроводила пост фотографией, сделанной во время ее визита в Армению. По словам звезды, женщина на снимке тронула ее сердце.Президент Армении Армен Саркисян, в свою очередь, объяснил напряженную ситуацию в стране. По его словам, к народным волнениям привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности среди населения. Также глава республики отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост премьер-министра, что позволило избежать столкновений.Напомним, в Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения экс-президента Армении на должность главы правительства. После десяти дней непрекращающихся народных волнений и перехода армии на сторону протестующих Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку.