Известная украинская певица Мария Бурмака громко высказалась о выступлениях ее коллег на территории России. Она назвала это вопросом совести и заявила, что сама бы на такое никогда не решилась.

Известная украинская певица Мария Бурмака громко высказалась о выступлениях ее коллег на территории России. Она назвала это "вопросом совести" и заявила, что сама бы на такое никогда не решилась.Певица считает, что некоторых артистов, ездящих в Россию осуждают, на других же не обращают внимания. Абсолютное зло, по ее мнению, представляют совсем другие люди, передает "Обозреватель".Бурмака упомняула о существовании влиятельных людей, которые работают на два фронта по финансовым соображениям. "Некоторые артисты едут, но едут и некоторые бизнесмены, а еще есть люди, которые работают на транснациональные компании, которые очень патриотично себя ведут в Украине, но тем не менее главный офис у них находится в России и они не бросают работу, а когда им надо, они едут в Москву. На этом фоне осуждать артистов странно", – подчеркнула она.Последнее время широко обсуждается вопрос о работающих на территории России украинцах. Киев выразил намерения вернуть этих граждан на родину.Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, прокомментировал подобные заявление главы МИД Украины Павла Климкина. По мнению Пушкова, такие планы обречены на провал. "Киев готовится вернуть на Украину три миллиона украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России – и сразу на майдан", – написал российский парламентарий в Сети.Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев готовит меры по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России. По его словам, в России трудится почти каждый двенадцатый украинец.