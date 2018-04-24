В Татарстане разворачивается уникальная ситуация: Советский районный суд Казани отправил в СИЗО главу опытно-конструкторского бюро им. М. П. Симонова (ОКБ) Александра Гомзина. Ему предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Остроты происходящему добавляет тот факт, что именно ОКБ Симонова занимается разработкой новейших ударных беспилотных летательных аппаратов.Эксперты недоумевают, ведь с такой нелегкой работой, по их мнению, Гомзин справляется лучше всех.

В Татарстане разворачивается уникальная ситуация: Советскийрайонный суд Казани отправил в СИЗО главу опытно-конструкторского бюро им. М.П. Симонова (ОКБ) Александра Гомзина. Ему предъявлено обвинение по несколькимпунктам. Остроты происходящему добавляет тот факт, что именно ОКБ Симоновазанимается разработкой новейших ударных беспилотных летательных аппаратов.Эксперты недоумевают, ведь с такой нелегкой работой, по их мнению, Гомзин справляется лучше всех.Заключенному под стражу главе ОКБ Симонова предъявленообвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе мошенничество в особокрупном размере (ст. 159), нецелевое расходование государственных средств(ст.285.1) и злоупотребление полномочиями (ст.201). 18 апреля, спустя два дняпосле задержания Гомзина, Советский районный суд Казани постановил заключить главногоконструктора ОКБ под стражу. В СИЗО он пробудет до 10 июня этого года. Защитауже заявила, что будет обжаловать решение.Отвергает выдвинутые против него обвинения и сам Гомзин.Кандидат технических наук, один из самых опытных и профессиональныхконструкторов российской оборонной промышленности, он возглавилопытно-конструкторское бюро Симонова еще в 2000 году. Именно под егоруководством предприятие было выведено из кризиса, началось возрождениелегендарного ОКБ, которое за свою более чем 50-летнюю историю сконструироваломножество летательных аппаратов для отечественных вооруженных сил.Гомзина многие называют "мозгами обороннойпромышленности России". При его непосредственном руководстве с 2004 по2009 годы в интересах военного ведомства был модернизирован и принят навооружение комплекс воздушной мишени "Дань", предназначенный длятренировки летчиков, операторов авиационных ракетных комплексов перехвата, атакже подразделений зенитной артиллерии. "Дань" может имитироватьсамолеты тактической авиации, а также крылатые ракеты типа "Томагавк"– те самые, которыми не так давно наши "американские партнеры"бомбили Сирию.В состав комплекса входят наземные средства специальногоназначения, в том числе пусковая установка, транспортно-заряжающая машина,наземные средства обслуживания общего назначения, а также штатные средства обеспечения полетов.Именно благодаря разработанному в ОКБ комплексу проводятся успешные испытаниясамолетов истребителей "Су" и "МиГ", а также отечественныхсистем ПВО. При непосредственном руководстве арестованного главногоконструктора на предприятии развивались перспективные технологии иинфраструктура, обеспечивающие успешное выполнение проектов по развитиюроссийской беспилотной авиации.Последние годы предприятие вело разработку погосударственному заказу тяжелого беспилотного летательного аппарата большойпродолжительности полета массой до пяти тонн. ОКБ одержало победу в конкурсеМинобороны в конце 2011 года. Свой первый полет новейший беспилотник совершилуже в июле 2016 года, после чего испытания были продолжены.Уникальность разрабатываемого под руководством Гомзинабеспилотника в том, что в России до сих пор не существует беспилотноголетательного аппарата подобного класса. Аналогичные машины производятся покатолько в Соединенных Штатах.Однако Россия, благодаря разработкам казанскихконструкторов, имеет все шансы встать в один ряд с американцами. Беспилотник,который назвали красивым именем "Альтаир", имеет продолжительностьполета до 48 часов, может набирать высоту до 12 километров. При этом дальность связи безиспользования спутникового канала составляет 450 километров, он способенподнимать в воздух грузы массой до двух тонн.Был разработан и гражданский вариант. Его можно применять вомногих сферах, в том числе в патрулировании арктических районов. Важностьразработки неоднократно отмечали в минпромторге России. В январе 2018 годаконструкторское бюро имени Симонова посетил глава ведомства Денис Мантуров. Онознакомился с новейшими разработками предприятия, а также побывал винжиниринговом центре силовых установок.Неудивительно, что задержание главы одного из важнейшихотечественных ОКБ вызвало недоумение у экспертного сообщества. "Сегоднявозможно всякое. Что касается работы Гомзина, то цены ей нет, потому что странабольшая, но только у него это получается", – цитируетсоветника премьер-министра Татарстана по оборонно-промышленному комплексуНазира Киреева.Очевидно, что арест Гомзина может негативно сказаться надальнейших планах по разработке и производству тяжелых беспилотных летательныхаппаратов. А это, в свою очередь, может привести к снижению обороноспособностистраны. Опыт применения американских БПЛА Reaper в боевых условиях показал, чтозначимость подобных систем постоянно увеличивается. Они с успехом применяютсядля решения задач разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов по наземнымцелям. И все это без риска для собственных военнослужащих.Перспективность разработок ОКБ Симонова признавалидаже на Западе. Так, влиятельный американский журнал The National Interestутверждал, что беспилотник должен быть оснащен турбореактивным двигателем,благодаря которому аппарат сможет развивать скорость в 1000 километров в час.Исследователь Центра военно-морского анализа СэмБендетта, которого цитирует издание, отметил, что, когда Россия создаст такойбеспилотник, она существенно расширит свои возможности в области разведки ипротивостоянии системам ограниченного доступа. "Более того, это поможетсущественно увеличить потенциал российских неядерных стратегических средствсдерживания, решив проблему наведения на цель и эффективного нанесенияудара", – эксперт.Ситуация с арестом Гомзина уникальна еще и тем, чтоконструкторов столь высокого ранга не арестовывали со времен Сергея Королева. В1935 году легендарный разработчик стал начальником отдела ракетных летательныхаппаратов в Реактивном научно-исследовательском институте. Именно под егоруководством были разработаны проекты жидкостных крылатой и баллистическихракет дальнего действия.Королева арестовали в июне 1938 года, ему былопредъявлено обвинение во вредительстве. Якобы он входил в троцкистскуюорганизацию и проводил работу по срыву отработки и сдачи для армии новейшихвооружений. Объявленный "врагом народа" конструктор был отправленспустя год по этапу на Дальний Восток. Стоит ли говорить, что на оборону страныв преддверии Великой Отечественной это отразилось наихудшим образом.Между тем на днях распространил информациюо заявлении, которое Гомзин направил в ФСБ в январе этого года. Агентствоутверждает, что в письме инженер заявлял о давлении со стороны одного иззаметных в Казани представителей бизнеса – Рустэма Магдеева. "В нем он вчастности утверждает, что октябре 2014 года под давлением известного бизнесменаРустэма Магдеева ОАО "Сокол" (владелец контрольного пакета акций ОКБ)осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО"Фалькон Эйр". Затем летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждениеакций, принадлежащих "Фалькон Эйр", в пользу компании, аффилированнойс бизнесменом Виктором Григорьевым", – пишет "Прайм".Как отмечает агентство, Рустэм Магдеев предлагалгенеральному конструктору добровольно освободить должность в ОКБ. "Взамен,мне было обещано прекратить преследование меня и моих сотрудников со стороныправоохранительных органов Республики Татарстан", – приводит"Прайм" выдержку из заявления конструктора.Гомзин в своем заявлении допустил вероятность продолжениядавления, в результате чего "команда г-на Магдеева и г-на Григорьеваполучит контроль над ОКБ и доступ к материалам, которые представляютгосударственную тайну, что, возможно, приведет к нежелательному распространениюконфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц,и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по ПрограммеГосударственного Оборонного Заказа Российской Федерации".