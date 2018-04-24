Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.
<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-k-chm-2018-inostrancam-razreshat-polzovatsya-stolichnym-karsheringom.html" target="_blank">К ЧМ-2018 иностранцам разрешат пользоваться столичным каршерингом</a> - Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.
[url=http://33live.ru/novosti/24-04-2018-k-chm-2018-inostrancam-razreshat-polzovatsya-stolichnym-karsheringom.html]К ЧМ-2018 иностранцам разрешат пользоваться столичным каршерингом[/url] - Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.