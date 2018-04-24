Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.

Этим летом ряд крупных российских городов - в том числе и столица - будет принимать чемпионат мира по футболу. В Россию приедет огромное количество иностранных болельщиков, и Департамент транспорта Москвы уже вводит изменения, которые упростят передвижение по городу для иностранных гостей.