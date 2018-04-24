Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников
умилительным видео. Фанаты остались очень довольны.
Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников
умилительным видео. Фанаты остались очень довольны.
В своем Instagram звезда опубликовала запись, на которой, подошедший к ней пушистый грызун, сначала что-то жует, а потом быстро перемещается в пространстве
в поисках пищи. Камера Стриженовой так близко снимает животное, что можно детально разглядеть
черные глазки и маленькие ушки белочки. Под видео артистка процитировала строчку
из "Сказки о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина: "Белка песенки поет и
орешки все грызет!"
Менее чем за сутки публикация набрала более 40 тысяч
просмотров и множество комментариев. Большинство фанатов порадовались маленькому
грызуну у себя в ленте. "Живая природа
значит все хорошо", "В Новосибирске еще в зимней шубке бегают.. а ваши уже
перееоделись модницы😁😁😁", "С
детства люблю белочек! В нашем детском саду белочка грызла орешки!", "Обжорка
маленькая ❤️💋👌", "Какая
хорошенькая Зайка❤️".
Все же, были и те, кто не
поддался беличьему очарованию и предупредил телеведущую об опасности: "А вообще
белок называют переносчиками болезней, они своего рода крысы с пушистым
хвостом. Еще они могут укусить".
Добавим, что недавно фолловеры Стриженовой, писали артистке
комплименты: якобы та значительно похудела и выглядит великолепно. О победе над
лишним весом заявляла и сама Екатерина, 50–летняя телеведущая долгое время
тщетно пыталась сбросить ненавистные килограммы. Звезда экрана решилась даже на
бьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации Эвелины
Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений.
Теперь Екатерина радует поклонников красотой и забавными видео.