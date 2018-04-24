Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонников умилительным видео. Фанаты остались очень довольны.

Телеведущая Екатерина Стриженова порадовала поклонниковумилительным видео. Фанаты остались очень довольны.В своем Instagram звезда опубликовала запись, на которой, подошедший к ней пушистый грызун, сначала что-то жует, а потом быстро перемещается в пространствев поисках пищи. Камера Стриженовой так близко снимает животное, что можно детально разглядетьчерные глазки и маленькие ушки белочки. Под видео артистка процитировала строчкуиз "Сказки о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина: "Белка песенки поет иорешки все грызет!"Менее чем за сутки публикация набрала более 40 тысячпросмотров и множество комментариев. Большинство фанатов порадовались маленькомугрызуну у себя в ленте. "Живая природазначит все хорошо", "В Новосибирске еще в зимней шубке бегают.. а ваши ужеперееоделись модницы😁😁😁", "Сдетства люблю белочек! В нашем детском саду белочка грызла орешки!", "Обжоркамаленькая ❤️💋👌", "Какаяхорошенькая Зайка❤️".Все же, были и те, кто неподдался беличьему очарованию и предупредил телеведущую об опасности: "А вообщебелок называют переносчиками болезней, они своего рода крысы с пушистымхвостом. Еще они могут укусить".Добавим, что недавно фолловеры Стриженовой, писали артисткекомплименты: якобы та значительно похудела и выглядит великолепно. О победе надлишним весом заявляла и сама Екатерина, 50–летняя телеведущая долгое времятщетно пыталась сбросить ненавистные килограммы. Звезда экрана решилась даже набьюти-процедуру под названием "армопластика" по рекомендации ЭвелиныБледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений.Теперь Екатерина радует поклонников красотой и забавными видео.