Главный тренер московского футбольного клуба Спартак Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги против грозненского Ахмата. Красно-белые уступили со счетом 1:3.

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги против грозненского "Ахмата". "Красно-белые" уступили со счетом 1:3."Да, это самый слабый "Спартак" за время, что я руковожу командой, — сказал Каррера, которого цитирует ТАСС. — Сегодняшняя игра не была на уровне "Спартака". Я беру всю вину на себя, так как я тренер. Я никого не обвиняю, это исключительно моя вина".