Британцам показали новорожденного ребенка герцогини Кембриджской Кэтрин (Кейт Миддлтон) и принца Уильяма. Уезжая сегодня из больницы святой Марии в лондонском районе Паддингтон, где прошли роды, пара ненадолго остановилась на крыльце, держа младенца на руках. Фотографии счастливых родителей были размещены на страничке Кенсингтонского дворца в Twitter. Затем Кейт и Уильям вернулись в здание, чтобы положить новорожденного в детское автокресло, после чего покинули территорию больницы.

Британцам показали новорожденного ребенка герцогини Кембриджской Кэтрин (Кейт Миддлтон) и принца Уильяма.Уезжая сегодня из больницы святой Марии в лондонском районе Паддингтон, где прошли роды, пара ненадолго остановилась на крыльце, держа младенца на руках. Фотографии счастливых родителей были размещены на страничке Кенсингтонского дворца в Twitter.Затем Кейт и Уильям вернулись в здание, чтобы положить новорожденного в детское автокресло, после чего покинули территорию больницы на Land Rover.Родившийся 23 апреля малыш – уже третий ребенок пары. Их старший сын Джордж родился 22 июля 2013 года, а дочь Шарлотта — 2 мая 2015 года.