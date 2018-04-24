Украина продолжает демонстрировать свою приверженность антироссийской кампании. С таким заявлением выступил политолог, член Общественной палаты Крыма Денис Батурин. Он прокомментировал намерение Киева ввести так называемую речную блокаду – запрет российским судам входить во внутренние воды Незалежной.

Украина продолжает демонстрировать свою приверженностьантироссийской кампании. С таким заявлением выступил политолог, членОбщественной палаты Крыма Денис Батурин. Он прокомментировал намерение Киева ввеститак называемую речную блокаду – запрет российским судам входить во внутренниеводы Незалежной."Желание запретить российским судам заходить вовнутренние воды Украины – это стремление Киева тем или иным образомприсоединиться к антироссийским санкциям", – сказал эксперт в эфире радиоSputnik.По его словам, для Украины нет никакой угрозы от прохожденияроссийских судов по ее территориальным водам. Кроме того, подчеркнул Батурин,очередная блокада послужит формированию отношения к России внутри самойНезалежной, еще более приблизит отделение народов России и Украины друг отдруга.Вместе с тем член Общественной палаты Республики Крымвыразил сомнение в целесообразности захода в украинские воды для самихроссийских судов. "Думаю, очевиден: российской стороне это вряд ли этонанесет серьезный урон", – оценил последствия предполагаемой блокадыаналитик.Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры Украинывыступили с очередной "гениальной" идеей. На этот раз чиновникиНезалежной придумали запретить доступ российских судов в территориальные водыстраны. Якобы это будет способствовать укреплению безопасности государства.Стоит отметить, что в прошлом году из недр этого ведомстваисходила и другая, не менее восхитительная инициатива – полностью перекрытьжелезнодорожное сообщение с Россией, как ранее это было сделано относительноавиаперелетов.Нынешние украинские власти периодически устанавливают разнойстепени нелепости блокады в отношении России, а также самопровозглашенныхДонецкой и Луганской народных республик. В 2014-2015 годах Киев инициировалводную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, затем быловведено ограничение на перемещение транспортных потоков через границу. А вначале 2017 года украинские власти санкционировали блокаду Донбасса, ссылаясьна недопустимость торговли углем в условиях военного времени.