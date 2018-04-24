Украина продолжает демонстрировать свою приверженность
антироссийской кампании. С таким заявлением выступил политолог, член
Общественной палаты Крыма Денис Батурин. Он прокомментировал намерение Киева ввести
так называемую речную блокаду – запрет российским судам входить во внутренние
воды Незалежной.
Украина продолжает демонстрировать свою приверженность
антироссийской кампании. С таким заявлением выступил политолог, член
Общественной палаты Крыма Денис Батурин. Он прокомментировал намерение Киева ввести
так называемую речную блокаду – запрет российским судам входить во внутренние
воды Незалежной.
"Желание запретить российским судам заходить во
внутренние воды Украины – это стремление Киева тем или иным образом
присоединиться к антироссийским санкциям", – сказал эксперт в эфире радио
Sputnik.
По его словам, для Украины нет никакой угрозы от прохождения
российских судов по ее территориальным водам. Кроме того, подчеркнул Батурин,
очередная блокада послужит формированию отношения к России внутри самой
Незалежной, еще более приблизит отделение народов России и Украины друг от
друга.
Вместе с тем член Общественной палаты Республики Крым
выразил сомнение в целесообразности захода в украинские воды для самих
российских судов. "Думаю, очевиден: российской стороне это вряд ли это
нанесет серьезный урон", – оценил последствия предполагаемой блокады
аналитик.
Напомним, ранее в министерстве инфраструктуры Украины
выступили с очередной "гениальной" идеей. На этот раз чиновники
Незалежной придумали запретить доступ российских судов в территориальные воды
страны. Якобы это будет способствовать укреплению безопасности государства.
Стоит отметить, что в прошлом году из недр этого ведомства
исходила и другая, не менее восхитительная инициатива – полностью перекрыть
железнодорожное сообщение с Россией, как ранее это было сделано относительно
авиаперелетов.
Нынешние украинские власти периодически устанавливают разной
степени нелепости блокады в отношении России, а также самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик. В 2014-2015 годах Киев инициировал
водную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, затем было
введено ограничение на перемещение транспортных потоков через границу. А в
начале 2017 года украинские власти санкционировали блокаду Донбасса, ссылаясь
на недопустимость торговли углем в условиях военного времени.