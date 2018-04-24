Украинская пресса начала распространять сообщения о трещинах на одной из опор Крымского моста. Причиной для этого стали смутные полосы на фотографии, размещенной в Сети.

Украинская пресса начала распространять сообщения о трещинах на одной из опор Крымского моста. Причиной для этого стали смутные полосы на фотографии, размещенной в Сети.Украинский сегмент Интернета активно обсуждает снимки Крымского моста, на одном из которых, как утверждается, запечатлены серьезные повреждения. Поводом для ажиотажа стало сообщение в Twitter от некоего пользователя.По его словам, проблемы возникли в 256-й из 595 опор моста. СМИ Украины пишут, что рабочие заново собрали каркас вокруг основания, чтобы отреставрировать его.После появившейся информации сразу нашлась масса желающих поделиться "экспертным мнением" по обсуждаемому вопросу. Многие сочли, что причиной трещин стал "некачественный бетон подрядчика". Также самопровозглашенные специалисты уверяют, что состав смеси не соответствовал требованиям для подобных сооружений, передает газета "Взгляд".Сообщается, что 256-я опора на восемь километров удалена от берега. При этом злые языки радостно обсуждают, что раз она не может выдержать нагрузку даже пустой железнодорожной ветки, то после запуска движения мост точно разрушится.В конечном итоге Киев опозорился c голословными заявлениями. Кроме фотографий низкого качества от непроверенного источника, никаких доказательств повреждений нет.Напомним, что ранее Украина заявляла, что Россия вообще не строит никакой мост. Позже распространялись ложные сведения о многочисленных проблемах на сооружении.В частности, в 2017 году всплывали сообщения о приостановке строительства из-за того, что "опоры моста проседают". Эта информация была опровергнута подрядчиками.