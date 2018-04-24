Час икс близок – в 2022 году первый российский пенсионер должен получить пособие по старости от государства по новой схеме. Накопительная и страховая часть пенсии соединятся, а в итоге может получиться ноль. Дело в том, что у государства уже сегодня нет денег для выплат будущим пенсионерам.

Час икс близок – в 2022 году первый российский пенсионер долженполучить пособие по старости от государства по новой схеме. Накопительная истраховая часть пенсии соединятся, а в итоге может получиться ноль. Дело в том,что у государства уже сегодня нет денег для выплат будущим пенсионерам.Почти каждый день в прессе и интернете появляются новости о пенсиях.В большинстве своем это – прощупывание почвы на тему повышения пенсионноговозраста. Экономисты и аналитики уверяют, что рано или поздно эту непопулярную,но спасительную для экономки меру, придется применить в России. Многиеевропейские страны давно пришли к выводу, что без увеличения трудовой деятельностичеловека ему не на что будет жить в старости.Статья в "Ведомостях", наделавшая шуму сегодня, 24апреля о другом: под громким заголовком "В России нет денег на пенсии"автор приводит экономические выкладки и отчеты об убыточной деятельности негосударственныхфондов, и в итоге с помощью специалистов приходит к выводу, что только индивидуальныйпенсионный капитал спасет ситуацию.Тема эта активно муссируется еще с прошлого года, планироваласьдаже закрепить ее законодательно, но законопроект никак не откорректируют. Чтоже такое индивидуальные накопления?До2015 года у россиян было две части пенсии: страховая и накопительная. С 2015года население разделилось на два типа: молчунов, оставивших свои средства в Пенсионномфонде, у которых начала формироваться только страховая часть в размере 22%, ина принявших решение о будущем своей пенсии. У них 16% отчислений работодателяотчисляются в страховую часть, а 6% – в накопительную, которая инвестируетсяВЭБом или негосударственными пенсионными фондами.Индивидуальный пенсионный капитал – это новая часть пенсии, которая будет введена, по плану Минфина и Центробанка, вместостраховой части. Потребность в реформировании возникла из-за продолжающейся с2014 года заморозки накоплений. Значительных поступлений новых денег в системунет, а массовые выплаты начнутся уже через четыре года.Согласно идее чиновников, работник будет копить на пенсию изсвоей зарплаты. Концепция предлагает массовое подключение граждан к системе иувеличение отчислений из зарплаты от 0 до 6% за шестилетний период.При этомгражданин может в п​ервый год со вступления в силу закона отказаться от участияв новой схеме, после же у него будет право только установить комфортный уровеньотчислений или же написать заявление на пятилетние каникулы, которые можнобрать несколько раз подряд. При этом работодатель продолжит отчислять из фондаоплаты труда в страховую часть 22%, если не будет введен налоговый маневр.Предполагается, что новая система начнет работать с 2019года. Если этого не случится, то к 2022 году дефицит Пенсионного фонда приведетк тому, что выходящим на пенсию россиянам просто нечего будет платить.Сейчас проблем с выплатой пенсий нет. В обозримойперспективе их тоже не будет, но для того, чтобы обеспечивать более приемлемыйразмер пенсий, прежде всего в соотношении ее с заработной платой и чтобыиндексировать пенсию в размере, превышающем инфляцию, необходима реализацияцелого комплекса мер в части совершенствования страховой пенсионной системы,полагает заместитель директора Института социального анализа и прогнозированияРАНХиГС Юрий Горлин.Речь идет снова о пресловутом повышении пенсионного возрастаи увеличении требований к стажу. Идею индивидуальных накоплений эксперт назвал правильной,но указал при этом на одну серьезную проблему – низкие зарплаты россиян."В условиях падения доходов, которое продолжаетсяпрактически четыре года, и роста уровня бедности возможности для того, чтобылюди в долгосрочном периоде формировали пенсионные накопления, необходимые,чтобы выплачивать в более-менее приемлемом размере накопительную часть пенсии, длябольшинства российских граждан фактически отсутствуют", – сказал Горлин винтервью Dni.Ru.По его оценке, накопления сейчас есть у достаточнонебольшого числа граждан с высокими доходами. Для них за прошедшие годыинститут государственных пенсионных фондов не показал таких результатов, чтобыэтот инструмент был интересен как средство накопления."Доходность пенсионных накоплений за более чемдесятилетний период функционирования государственных пенсионных фондов былазначительно меньше, чем инфляция и меньше, чем другие возможные инструменты длясохранения и накопления", – заявил Юрий Горлин.Получается, что в сложившейся ситуации единственным способом,благодаря которому можно обеспечить себе безбедную старость, остается самостоятельноенакопление средств. Тут не лишним будет вспомнить народную мудрость про спасение утопающих. Но копить годами не так-то просто в условиях товарного изобилия, множества соблазнов и постоянной нехватки денег.Тем не менее, эксперты советуют откладывать с каждойзарплаты посильную сумму и хранить ее в разных валютах. Если денег много, можно разместить их в нескольких банках,опять-таки на мультивалютных счетах. Понятно, что инфляция съест какую-то частьнакопленного к моменту выхода на пенсию, но все равно отложенная сумма поможетдостойно встретить старость.