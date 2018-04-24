Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встречать его будут по высшему разряду с красной дорожкой - это своего рода подарок французском президенту за безропотное следование за США в вопросе бомбардировок Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встречать его будут по высшему разряду с красной дорожкой — это своего рода подарок французском президенту за безропотное следование за США в вопросе бомбардировок Сирии. Очевидно, что Макрон пытается стать посредником между Россией и Западом. Однако в условиях, когда уже официальные лица признают возвращение холодной войны, большой вопрос удастся ли это Макрону. Одно ясно: сегодня в Кремле уже заявили, что Запад, и, прежде всего, США стараются размыть роль Совбеза ООН, но каких-либо альтернатив у этой организации нет.Если в Сенате все пройдет, как задумал Дональд Трамп, у США уже сегодня будет новый госсекретарь. В комитете по иностранным делам утверждают Майка Помпео. Времена в международной политике сейчас такие, что бывшему директора ЦРУ, которого считают "ястребом", они под стать."Ясно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Тогда существовал большой конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это делали ранее. Многие страны очень активны в Ближневосточном регионе. Однако наивно полагать, что ООН может решить все проблемы. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Поэтому мы думаем о реформах, чтобы Совет Безопасности больше соответствовал сегодняшнему миру", — заявил Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН.Из уст генсека ООН это звучит беспрецедентно. По мнению Гутерреша, Совбез зафиксировал ситуацию, которая сложилась после Второй мировой войны. Так ли уж это плохо, если учесть, что с момента создания Совета безопасности Третьей мировой все-таки не было — это вопрос, который шведским журналистам в голову почему-то не пришел. Да и подход американцев к сирийскому послевоенному устройству мало отличается от того, который использовали для оккупированной США части Германии. Помогать в Сирии Вашингтон собирается только тем, кого считает своими, признался после министерской встречи стран "семерки" в Торонто представитель администрации США. На восстановление же районов, подконтрольных официальному Дамаску, не дадут ни цента. Наоборот, по тем, кого считают чужими, при случае можно ударить и "Томагавками". О том, что это вообще-то против правил, пытались напомнить во время антивоенного митинга в Чикаго."Это беззаконие! Это военное преступление. Даже если химическое оружие и было, международное право не допускает независимых авиаударов. Сначала это должно было обсуждаться в ООН!" – возмущается протестующий Дэйв.Но, например, Эммануэль Макрон, начинающий сегодня визит в США, предпочитает решать "на троих" — вместе с Дональдом Трампом и Терезой Мэй. Накануне поездки Макрон дал развернутое интервью телеканалу Fox News. Одна из его целей — уговорить главу Белого дома не выводить из Сирии американский контингент."В тот день, когда мы закончим эту войну против ИГ (запрещена в России), если мы уйдем полностью, то даже с политической точки зрения мы уступим ключевые позиции иранскому режиму, Башару Асаду и другим. И они подготовят новую войну, они поддержат новых террористов. С моей точки зрения, даже после войны с ИГ США, Франция, наши союзники, все страны региона, даже Россия и Турция должны будут сыграть очень важную роль в создании новой Сирии и в том, чтобы гарантировать, что сирийцы будут определять свое будущее", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News.В подарок Трампу Макрон везет саженец дуба из Нормандии в качестве символа дружбы. Ответный презент тоже с намеком — это кусок обивки стула из голубой комнаты Белого дома, которую обставляли при президенте Джеймсе Монро. Суть разработанной им доктрины в том, что американский континент объявляется зоной, закрытой для вмешательства европейских держав.С Россией президент Франции, правда, блуждает в трех соснах. С одной стороны он считает, что Москва пытается подорвать западные демократии, с другой с нескрываемым восторгом отзывается о Владимире Путине."Я думаю, что он очень сильный человек, что он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой. Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это", — рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News.В общем, вопрос самооценки для Макрона, которого своя же пресса, естественно, иронизируя, назовет то Наполеоном, а то и Людовиком XIV, стоит остро. В Вашингтоне это почувствовали. На аэродроме выстроится почетный караул, у крыльца Белого дома будет красная ковровая дорожка. У Ангелы Меркель, которая едет в США следом, всего-то краткий рабочий визит. Но и к ударам по Сирии она, в отличие от Макрона, не присоединялась.В этом соревновании за внимание старшего у обоих союзников Вашингтона есть общая цель — как-то уговорить Трампа, чтобы он не вводил новые торговые пошлины против Евросоюза после 1 мая. Очередной план Макрона в общих чертах уже понятен: лучше вместе повоевать в Сирии, чем друг против друга в экономике.