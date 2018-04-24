Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего
сенсационного они не сообщили – кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколько
министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.
Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего
сенсационного они не сообщили – кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколько
министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.
Новый состав правительства возглавит действующий премьер
Дмитрий Медведев, сообщает телеканал "Царьград". Журналисты узнали,
что Госдума может рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже
8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина.
Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведеву
принято, а вот посты его заместителей займут новые лица – Игорю Шувалову и
Аркадию Дворковичу не нашлось места в обновленном кабмине. Свои посты также
могут потерять министр транспорта Максим Соколов, глава Минкульта Владимир
Мединский; Вероника Скворцова, возглавляющая Минздрав и министр образования Ольга
Васильева.
Имена будущих вице-премьеров держатся в строжайшем секрете. Источник
"Царьграда" подчеркивают, что переговоры были очень тяжелыми и
долгими, но на сегодня уже завершены и вряд ли решение по остающемуся в правительстве
Медведеву и уходящим двум вице-премьерам будет пересмотрено.
По мнению политолога Павла Данилина в нынешней ситуации достаточно
серьезные изменения в составе правительства просто необходимы. "Выступая с
посланием Федеральному собранию, президент отметил достаточно существенный
поворот во внешней и внутренней политике от той линии, которой мы
придерживались, начиная с 2012 года. О том, что перестановки и замены в
правительстве необходимы, свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи ужесточением
антироссийских санкций со стороны США и их союзников", – сказал Данилин в
интервью Dni.Ru.
Также остро стоит проблема укрепления безопасности страны, в
связи с чем наблюдатели не исключают перестановок и в силовом блоке кабинета
министров. По мнению Павла Данилина, новому правительству придется серьезно
пересмотреть многие направления деятельности. То, что казалось адекватным в
2012 году не всегда адекватно в 2018-м, заключил эксперт.
Тем временем журналисты "Дождя" узнали, что Игорь Шувалов
уйдет из правительства сам – он не хочет оставаться на своей должности первого
вице-премьера в новом составе кабмина. По словам источников телеканала,
информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников,
подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.
Главная причина ухода – желание самого Шувалова, говорит его
знакомый. Собеседник в аппарате правительства рассказывает, что первый
вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно
получил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назад
хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк. В
правительстве поговаривают, что Шувалов может занять место главы
"Роснано" Анатолия Чубайса.
Инсайдерские источники "Дождя" также сообщают, что
с высокой долей вероятности на своих должностях останутся министр финансов
Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин. Первый —
опытнейший чиновник Минфина, а молодого главу Минэкономразвития агентство
Bloomberg называло фаворитом Владимира Путина.