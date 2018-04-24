Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечего сенсационного они не сообщили – кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколько министров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.

Источники в Кремле раскрыли имя главы нового правительства. Нечегосенсационного они не сообщили – кабинет возглавит Дмитрий Медведев. Зато несколькоминистров, с большой долей вероятности, расстанутся со своими портфелями.Новый состав правительства возглавит действующий премьерДмитрий Медведев, сообщает телеканал "Царьград". Журналисты узнали,что Госдума может рассмотреть кандидатуру руководителя нового правительства уже8 мая, то есть на следующий день после инаугурации президента Владимира Путина.Собеседник телеканала отметил, что решение по Медведевупринято, а вот посты его заместителей займут новые лица – Игорю Шувалову иАркадию Дворковичу не нашлось места в обновленном кабмине. Свои посты такжемогут потерять министр транспорта Максим Соколов, глава Минкульта ВладимирМединский; Вероника Скворцова, возглавляющая Минздрав и министр образования ОльгаВасильева.Имена будущих вице-премьеров держатся в строжайшем секрете. Источник"Царьграда" подчеркивают, что переговоры были очень тяжелыми идолгими, но на сегодня уже завершены и вряд ли решение по остающемуся в правительствеМедведеву и уходящим двум вице-премьерам будет пересмотрено.По мнению политолога Павла Данилина в нынешней ситуации достаточносерьезные изменения в составе правительства просто необходимы. "Выступая спосланием Федеральному собранию, президент отметил достаточно существенныйповорот во внешней и внутренней политике от той линии, которой мыпридерживались, начиная с 2012 года. О том, что перестановки и замены вправительстве необходимы, свидетельствует и ситуация, сложившаяся в связи ужесточениемантироссийских санкций со стороны США и их союзников", – сказал Данилин винтервью Dni.Ru.Также остро стоит проблема укрепления безопасности страны, всвязи с чем наблюдатели не исключают перестановок и в силовом блоке кабинетаминистров. По мнению Павла Данилина, новому правительству придется серьезнопересмотреть многие направления деятельности. То, что казалось адекватным в2012 году не всегда адекватно в 2018-м, заключил эксперт.Тем временем журналисты "Дождя" узнали, что Игорь Шуваловуйдет из правительства сам – он не хочет оставаться на своей должности первоговице-премьера в новом составе кабмина. По словам источников телеканала,информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников,подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.Главная причина ухода – желание самого Шувалова, говорит егознакомый. Собеседник в аппарате правительства рассказывает, что первыйвице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавнополучил добро. Знакомый чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назадхотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк. Вправительстве поговаривают, что Шувалов может занять место главы"Роснано" Анатолия Чубайса.Инсайдерские источники "Дождя" также сообщают, чтос высокой долей вероятности на своих должностях останутся министр финансовАнтон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин. Первый —опытнейший чиновник Минфина, а молодого главу Минэкономразвития агентствоBloomberg называло фаворитом Владимира Путина.