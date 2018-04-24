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<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-kvitancii-za-teplo-doveli-do-suda.html" target="_blank">Квитанции за тепло довели до суда</a> - Счёт за отопление довёл до суда. Жители дома по улице Мира пытаются в суде доказать, что 13-е квитанции за тепло Энергосбыт Плюс им выставил незаконно. Людям сделали перерасчёт, учитывая показания общедомового прибора учёта. В итоге в квитанциях суммы оказались в два раза больше ежемесячного платежа. Но, по словам людей, весь год они платили по нормативу, поскольку теплосчётчик в доме несколько лет не работал. Тему продолжит Валентина Мартынова.