Глава МИД России Сергей Лавров считает, что работа G7 имеет очевидную русофобскую подоплеку. По его словам, Москва намерена отстаивать свои позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что работа G7 имеет очевидную русофобскую подоплеку. По его словам, Москва намерена отстаивать свои позиции.Сергей Лавров прокомментировал журналистам итоги встречи глав МИД "большой семерки". По заявлению министра, "русофобская подоплека там очевидна", пишет "".Лавров отметил, что государства G7 пошли по "русофобской очень скользкой линии". Также он подчеркнул, что ранее эти страны многократно заявляли, что не разделяют попыток изолировать Россию, передает . "Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", – добавил Лавров.Информация дополняется.