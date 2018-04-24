Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков), распространявший фейки о сотнях жертвах пожара в Кемерово, получил работу. Он назначен официальным спикером заблокированного в России экстремистского портала Миротворец, который тесно связывают с властями Незалежной.

Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – НикитаКувиков), распространявший фейки о "сотнях жертвах" пожара вКемерово, получил работу. Он назначен официальным спикером заблокированного вРоссии экстремистского портала "Миротворец", который тесно связывают с властями Незалежной.Он будет заниматься "разъяснительной работой":сообщать о роли и значении сайта, распространять содержащуюся на его страницахинформацию. "Обещает при выполнении функций спикера центра"Миротворец" не ругаться матом", – отмечает РИА Новости соссылкой на портал."Миротворец" известен скандальными публикациями, вкоторых, помимо прочего, содержатся сведения об ополченцев самопровозглашенныхДонецкой и Луганской народных республик. На сайте они названы "изменникамиродины". Кроме того, ресурс содержит черный список иностранных граждан,посетивших Крым, который в Киеве продолжают считать "оккупированнойтерриторией".Напомним, Вольнов "отличился", когда после пожарав кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта принялсяобзванивать городские морги, больницы и коммунальные служб. представившисьсотрудником администрации президента и МЧС он врал о якобы нескольких сотняхпогибших, тела которых необходимо где-то разместить. Это породило массу слуховв городе и подогрело и без того напряженную обстановку.В отношении подлеца Следственный комитет России возбудилуголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.Впрочем, в семейке Кувикова не один он "альтернативноодаренный". Следователи обнаружили в квартире его брата Стаса диски с детскойпорнографией. в правоохранительных органах полагают, что он торговалзапрещенными материалами.