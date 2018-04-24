Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита
Кувиков), распространявший фейки о сотнях жертвах пожара в
Кемерово, получил работу. Он назначен официальным спикером заблокированного в
России экстремистского портала Миротворец, который тесно связывают с властями Незалежной.
Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита
Кувиков), распространявший фейки о "сотнях жертвах" пожара в
Кемерово, получил работу. Он назначен официальным спикером заблокированного в
России экстремистского портала "Миротворец", который тесно связывают с властями Незалежной.
Он будет заниматься "разъяснительной работой":
сообщать о роли и значении сайта, распространять содержащуюся на его страницах
информацию. "Обещает при выполнении функций спикера центра
"Миротворец" не ругаться матом", – отмечает РИА Новости со
ссылкой на портал.
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в
которых, помимо прочего, содержатся сведения об ополченцев самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик. На сайте они названы "изменниками
родины". Кроме того, ресурс содержит черный список иностранных граждан,
посетивших Крым, который в Киеве продолжают считать "оккупированной
территорией".
Напомним, Вольнов "отличился", когда после пожара
в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта принялся
обзванивать городские морги, больницы и коммунальные служб. представившись
сотрудником администрации президента и МЧС он врал о якобы нескольких сотнях
погибших, тела которых необходимо где-то разместить. Это породило массу слухов
в городе и подогрело и без того напряженную обстановку.
В отношении подлеца Следственный комитет России возбудил
уголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.
Впрочем, в семейке Кувикова не один он "альтернативно
одаренный". Следователи обнаружили в квартире его брата Стаса диски с детской
порнографией. в правоохранительных органах полагают, что он торговал
запрещенными материалами.