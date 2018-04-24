Юрий Лоза порассуждал о том, как бы
сложилась его жизнь, не будь советской власти. Он считает, что все равно был бы
музыкантом – но получал бы весомую часть от концертных сборов.
Юрий Лоза порассуждал о том, как бы
сложилась его жизнь, не будь советской власти. Он считает, что все равно был бы
музыкантом – но получал бы "весомую часть от концертных сборов".
Не будь Советского Союза, Юрий Лоза был бы обеспеченным человеком,
"с уверенностью смотрящим в завтрашний день". Музыкант решил
представить альтернативный сценарий своей жизни в ответ на пост одного из своих
подписчиков. Тот предположил, что автор песен "играл бы в лаптях по
трактирам, если бы не большевики".
Родившийся в 1954 году исполнитель с комментатором не согласился.
"Не было бы никакого железного занавеса, и, учитывая сырьевые возможности,
интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, к
моменту моего появления на свет страна была бы развитой, богатой и цивилизованной",
– написал Лоза на своей странице в Facebook.
По-другому сложилась бы жизнь родителей, уверен музыкант.
Во-первых, считает он, не расстреляли бы по ложному доносу двух его дедов. "Мой
отец, даже если бы попал в ту же самую аварию, не стал бы инвалидом, потому что
платный лечащий врач поборолся бы за его ногу и не стал бы ее на всякий случай
отрезать, как это сделал представитель хваленой бесплатной медицины", -
написал блогер.
Лоза уверен, что и его отец, "будучи талантливейшим
изобретателем", не просиживал бы штаны за 120 рублей в конструкторском
бюро периферийного завода. Без клейма "сына врага народа"
Лозе-старшему была бы открыта дорога в какую-нибудь серьезную организацию. И
мать, по словам музыканта, не попала бы под сфабрикованное дело, связанное с
тотальным дефицитом – и осталась бы директором магазина.
Лоза уверен, что его при таком сценарии российской истории
ждало великое будущее. "Я бы обеспечил своих потомков до пятого колена и с
уверенностью смотрел бы в завтрашний день", – написал блогер. И пояснил,
что получал бы не 12 рублей с концерта в спортивно-концертном комплексе, а
весомую часть сборов. Более того, авторские права были бы лучше защищены, что
увеличило бы и без того немалые доходы музыканта.