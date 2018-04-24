Юрий Лоза порассуждал о том, как бы сложилась его жизнь, не будь советской власти. Он считает, что все равно был бы музыкантом – но получал бы весомую часть от концертных сборов.

Юрий Лоза порассуждал о том, как бысложилась его жизнь, не будь советской власти. Он считает, что все равно был бымузыкантом – но получал бы "весомую часть от концертных сборов".Не будь Советского Союза, Юрий Лоза был бы обеспеченным человеком,"с уверенностью смотрящим в завтрашний день". Музыкант решилпредставить альтернативный сценарий своей жизни в ответ на пост одного из своихподписчиков. Тот предположил, что автор песен "играл бы в лаптях потрактирам, если бы не большевики".Родившийся в 1954 году исполнитель с комментатором не согласился."Не было бы никакого железного занавеса, и, учитывая сырьевые возможности,интеллектуальный потенциал народа и дореволюционные темпы роста экономики, кмоменту моего появления на свет страна была бы развитой, богатой и цивилизованной",– написал Лоза на своей странице в Facebook.По-другому сложилась бы жизнь родителей, уверен музыкант.Во-первых, считает он, не расстреляли бы по ложному доносу двух его дедов. "Мойотец, даже если бы попал в ту же самую аварию, не стал бы инвалидом, потому чтоплатный лечащий врач поборолся бы за его ногу и не стал бы ее на всякий случайотрезать, как это сделал представитель хваленой бесплатной медицины", -написал блогер.Лоза уверен, что и его отец, "будучи талантливейшимизобретателем", не просиживал бы штаны за 120 рублей в конструкторскомбюро периферийного завода. Без клейма "сына врага народа"Лозе-старшему была бы открыта дорога в какую-нибудь серьезную организацию. Имать, по словам музыканта, не попала бы под сфабрикованное дело, связанное стотальным дефицитом – и осталась бы директором магазина.Лоза уверен, что его при таком сценарии российской историиждало великое будущее. "Я бы обеспечил своих потомков до пятого колена и суверенностью смотрел бы в завтрашний день", – написал блогер. И пояснил,что получал бы не 12 рублей с концерта в спортивно-концертном комплексе, авесомую часть сборов. Более того, авторские права были бы лучше защищены, чтоувеличило бы и без того немалые доходы музыканта.