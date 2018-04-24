Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередной порцией критики в адрес России. На этот раз его недовольство вызвали ограничения на поставку белорусской молочной продукции, а также некоторых других товаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил сочередной порцией критики в адрес России. На этот раз его недовольство вызвалиограничения на поставку белорусской молочной продукции, а также некоторыхдругих товаров.По словам Лукашенко, в настоящее время происходит сломсистемы международной торговли. "Далеко за примерами ходить не надо. Возьмитехотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайшийпартнер", – заявил глава белорусского государства, явно указывая наРоссию. Политик отметил, что Москва блокирует доступ "натуральныхпродуктов" на внутренний рынок.Лукашенко также привело в пример разгоревшуюся торговуювойну между Китаем и Соединенными Штатами, которая развернулась одновременно срасширением антироссийских санкций со стороны Запада. Как отметил белорусскийлидер, ситуация накалилась настолько, что Брюссель по советам Вашингтонаограничивает собственные компании, работающие с Москвой.В целом обстановку в мире президент соседней республикиоценил как "взрывоопасную". "Раздаются голоса о возвратехолодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация", -цитирует Лукашенко .Напомним, в начале апреля российский минсельхоз заявил онамерении ограничить доступ белорусских поставщиков на прилавки отечественныхмагазинов. Свою позицию в ведомстве объяснили желанием дать преференциироссийским производителям.А до этого руководитель ведомства отметил низкое качествопродукции, которая поступает в Россию из соседней республики. Представителиведомства в середине марта инспектировали белорусские молочные предприятия, ипо итогам мониторинга обвинили Минск в организации мошеннических схем ифальсификации товаров.Лукашенко посетовал, что Россия постоянного его"наклоняет". Препятствия на пути поставки белорусской молочнойпродукции президент республики счел обидными. "Мы делаем доброе дело, ностоим на коленях", – сказал политик.Новый виток противостояния между Белоруссией и Россией сталпродолжением прошлогодних скандалов, которые закатывал Минск. Сначалабелорусским властям не понравились новые правила пересечения границы, которыеввела ФСБ России. Затем Лукашенко обиделся на завышенные цены, по которымРоссия продает ему углеводороды. В итоге после встречи с Владимиром Путинымбелорусский лидер забыл все обиды и успокоился.