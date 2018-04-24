Отставка с поста премьер-министра Армении стала не единственным печальным событием для Сержа Саргсяна. В тот же день, 23 апреля, скончалась его мать.

Отставка с поста премьер-министра Армении стала неединственным печальным событием для Сержа Саргсяна. В тот же день, 23 апреля,скончалась его мать.Официальных сообщений по поводу трагического события изАрмении пока не поступало. О смерти матери политика сообщил первый зампредкомитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям ссоотечественниками Константин Затулин."Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру АрменииСержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать.Насколько мне известно, это тоже оказалось одной из причин его решения", -заявил Затулин.Агентство "Арменпресс" ранее сообщало, что НораСаргсян помещена в медицинский центр "Наири" – по официальнойинформации, для ежегодного профилактического курса лечения. 22 апреля появиласьинформация, что мать Саргсяна взяли под усиленную охрану. Как отмечали вармянских СМИ, Нора Саргсян не поддерживала идею сына о выдвижении на постпремьер-министра.Константин Затулин считает, что кончина матери могла статьодной из причин, по которым Серж Саргсян в конце концов принял решение оботставке, передаетСерж Саргсян занимал пост президента Армении два срокаподряд, в течение 10 лет. Он провел в стране конституционную реформу ипревратил страну в парламентскую республику. Саргсян обещал, что по истечениисрока своих полномочий не займет пост главы правительства – однако обещаниесвое нарушил, что и стало поводом для многотысячных протестов в Ереване идругих армянских городах.Напомним, что под руководством лидера оппозиции Пашиняна в Ереване с 13 апреля проходила массовая акция протеста против избрания Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране за два президентских срока. 23 апреля политик выступил с заявлением о своей отставке.