Отставка с поста премьер-министра Армении стала не
единственным печальным событием для Сержа Саргсяна. В тот же день, 23 апреля,
скончалась его мать.
Отставка с поста премьер-министра Армении стала не
единственным печальным событием для Сержа Саргсяна. В тот же день, 23 апреля,
скончалась его мать.
Официальных сообщений по поводу трагического события из
Армении пока не поступало. О смерти матери политика сообщил первый зампред
комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Константин Затулин.
"Я хотел бы выразить бывшему премьер-министру Армении
Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать.
Насколько мне известно, это тоже оказалось одной из причин его решения", -
заявил Затулин.
Агентство "Арменпресс" ранее сообщало, что Нора
Саргсян помещена в медицинский центр "Наири" – по официальной
информации, для ежегодного профилактического курса лечения. 22 апреля появилась
информация, что мать Саргсяна взяли под усиленную охрану. Как отмечали в
армянских СМИ, Нора Саргсян не поддерживала идею сына о выдвижении на пост
премьер-министра.
Константин Затулин считает, что кончина матери могла стать
одной из причин, по которым Серж Саргсян в конце концов принял решение об
отставке, передает
Серж Саргсян занимал пост президента Армении два срока
подряд, в течение 10 лет. Он провел в стране конституционную реформу и
превратил страну в парламентскую республику. Саргсян обещал, что по истечении
срока своих полномочий не займет пост главы правительства – однако обещание
свое нарушил, что и стало поводом для многотысячных протестов в Ереване и
других армянских городах.
Напомним, что под руководством лидера оппозиции Пашиняна в Ереване с 13 апреля проходила массовая акция протеста против избрания Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвинила его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране за два президентских срока. 23 апреля политик выступил с заявлением о своей отставке.