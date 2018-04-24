Юлия Меньшова прокомментировала обращение в следственные органы писателя Эдуарда Успенского и его язвительные слова в адрес артистов, дублировавших героев продолжения незабвенного мультфильма про Простоквашино. Телеведущая, которая принимала участие в этой работе, призналась, что возмущена и чувствует сожаление и горечь.

Юлия Меньшова прокомментировала обращение в следственные органы писателя Эдуарда Успенского и его язвительные слова в адрес артистов, дублировавших героев продолжения незабвенного мультфильма про Простоквашино. Телеведущая, которая принимала участие в этой работе, призналась, что возмущена и чувствует сожаление и горечь.Все началось с того, что 23 апреля писатель Эдуард Успенский обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату из-за выпуска "Союзмультфильмом" новых серий анимационной ленты. Автор сценария также написал открытое письмо актерам, озвучивших героев нового мультфильма, призвав их отказаться от дальнейшего участия в проекте. Примечательно, что Успенский заявил, что артисты вовлечены "в преступную деятельность" и ядовито предложил продаваться не за 30, а за 35 сребреников.В озвучании мультфильма приняли участие Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Юлия Меньшова и другие известные артисты. Табаков высказал мнение, что вопрос юридический и не может иметь отношения к актерам. Проблему должны решать киностудия "Союзмультфильм" и автор произведения, Эдуард Успенский. Именно они должны договориться между собой. Хотя Антон Табаков выразил готовность, со своей стороны, лично встретиться с писателем, чтобы выяснить его позицию.Юлия Меньшова также высказалась относительно неприятной ситуации. Она согласилась с Табаковым в том, что артисты не имеют никакого отношения к "личным претензиям", которые имеет Успенский по отношению к "Союзмультфильму". "Чувства, которые я испытываю после прочтения открытого письма г-на Успенского, это – горечь и сожаление", – призналась расстроенная Меньшова.Особенно артистке не понравилось, что Успенский назвал артистов, работавших над проектом, "иудами". "Это случай беспрецедентный. И, если называть вещи своими именами, – возмутительный", – цитирует Юлию Меньшову . При этом Юлия высказала мнение, что своим открытым письмом автор пытается давить на артистов."Избранная г-ном Успенским форма давления, подразумевающая сознательное унижение человеческого достоинства актеров, чья работа никак не влияет на разрешение его конфликта с "Союзмультфильмом", на мой взгляд, не слишком достойна. И не вызывает у меня уважения. И это тоже очень горько!" – жестко заявила артистка.Напомним, о состоянии здоровья знаменитого советского писателя Эдуарда Успенского, больного онкологией, говорилось в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". "У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Эдуард Успенский.