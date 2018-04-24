Мэра бразильского города Алворада Хосе Арно Апполо подняли на смех после того, как в Facebook появилась фотография, сделанная явно с помощью Фотошопа. На снимке Апполо якобы посещает одну из значимых строек.

Мэра бразильского города Алворада Хосе Арно Апполо подняли на смех после того, как в Facebook появилась фотография, сделанная явно с помощью "Фотошопа". На снимке Апполо якобы посещает одну из значимых строек.Как пишет Correio do Povo, на фотографию с изображением рабочего на стройке при помощи фотомонтажа добавили фото мэра и его заместителя и подписали: "Чиновники инспектируют выполнение плана по сдерживанию наводнения в Алвораде".Как быстро заметили люди в комментариях, работа в фоторедакторе в случае с изображением мэра была выполнена явно небрежно, и в результате люди на фото выглядят непропорционально, что и вызвало бурю насмешек у подписчиков. После десятков гневных замечаний мэрия удалила снимок.Усугубил ситуацию гендиректор по связям с общественностью города Селсо Дорнеллес, который заявил, что монтажа на фотографии не было. Это спровоцировало появление в соцсетях уже нескольких фотожаб с участием бразильских чиновников, например, на фоне поверхности Луны или The Beatles.Invejosos dirão que é montagem pic.twitter.com/uEzuch2G4r— ㅤㅤ ㅤ (@ToSempreCansada) 19 апреля 2018 г.