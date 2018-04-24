Жертвами наезда микроавтобуса на пешеходов в канадском Торонто стали не менее 8 человек. Трагедия произошла на оживленном перекрестке. Водитель уже задержан.

Жертвами наезда микроавтобуса на пешеходов в канадском Торонто стали не менее 8 человек, еще 7 человек пострадали, передает телеканал "Россия 24".Трагедия произошла на оживленном перекрестке. Как рассказали очевидцы, белый автомобиль на большой скорости ехал по тротуару, намеренно сбивая прохожих.Полиция уже задержала нарушителя. Власти до сих пор не сообщают никакой информации о самом водителе или его мотивах. Единственное, что известно из записей задержания, что это белый мужчина средних лет. Сразу после наезда он скрылся с места происшествия, а при задержании угрожал полиции пистолетом.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют наехавший на людей фургон на наличие в нем взрывных устройств. Микроавтобус проверяют взрывотехники и кинологи с собаками, передает ТАСС.В эти дни в Торонто проходит министерская встреча G7. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уже оповещен об инциденте.