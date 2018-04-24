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<a href="http://33live.ru/novosti/24-04-2018-mikroavtobus-vrezalsya-v-peshexodov-v-toronto-10-chelovek-postradali.html" target="_blank">Микроавтобус врезался в пешеходов в Торонто: 10 человек пострадали</a> - В канадском Торонто микроавтобус врезался в толпу пешеходов. Пострадали около 10 человек, сообщила местная полиция в Twitter. Район происшествия сейчас перекрыт.