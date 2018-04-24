Остановился наш турист за границей в отеле дешевом. Сортир, и тот на лестнице. Естественно, прихватывает живот. Бежит мужик в туалет - там занято. На другой этаж - и там занято. На улицу - а там платный. Возвращается в тоске в свой номер, вдруг видит - цветок в горшке. Он цветок вытряхивает, отводит душу, а потом цветок - на место. И в нирване.
Через месяц получает письмо из отеля:
"Дорогой мистер такой-то. К вам обращается весь штат отеля такого-то. Вам все заранее прощается. Просто напишите нам, куда вы это сделали. "
еще анекдот!