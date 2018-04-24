Муж умершей под ножом пластического хирурга женщины не
поверил в сообщение о ее смерти. Сотруднице клиники пришлось долго убеждать
москвича в том, что это не шутка и не розыгрыш.
Муж умершей под ножом пластического хирурга женщины не
поверил в сообщение о ее смерти. Сотруднице клиники пришлось долго убеждать
москвича в том, что это не шутка и не розыгрыш.
Такое бывает раз на миллион, но это случилось – так пыталась
объяснить врач-кардиолог мужу погибшей причины смерти его супруги. Убеждать
москвича в том, что этот разговор – не телефонный розыгрыш, пришлось долго.
По словам матери погибшей Екатерины Киселевой, ее дочь выбрала клинику по совету давней знакомой.
Женщина легла под нож хирургов по собственному желанию – она была недовольна
формой и размером груди. Родственники отговаривали Киселеву от операции, но та
все равно решила изменить внешность.
Екатерина сдала все необходимые анализы, никаких
противопоказаний к операции медики не обнаружили. Операция по пластике груди
длилась около пяти часов. Администратор клиники сообщила родственникам, что все
прошло успешно и пациентка спит после наркоза. Однако еще через три часа им
сообщили, что Екатерина умерла на операционном столе. Что происходило в течение
этих трех часов – непонятно.
Операцию проводил пластический хирург Григорий Перекрестов.
На сайте Docdoc указано, что он окончил Ярославский государственный медицинский
университет и проходил курсы повышения квалификации по пластической хирургии в
России и за рубежом – в Китае, Испании и Румынии. Общий стаж работы по
специальности составляет шесть лет. Анестезиологом во время операции выступал
24-летний уроженец Дагестана Зейнал Неджафов.
Как отметил в интервью телеканалу пластический
хирург Георгий Абовян, любая операция, в
том числе и пластическая, может закончиться летальным исходом. Причиной чаще
всего бывает неправильное или недостаточное предварительное обследование. Медик
советует при выборе врача детально изучить его квалификацию и посмотреть
портфолио предыдущих работ. Детали инцидента с Екатериной Киселевой выясняют
следователи.