Муж умершей под ножом пластического хирурга женщины не поверил в сообщение о ее смерти. Сотруднице клиники пришлось долго убеждать москвича в том, что это не шутка и не розыгрыш.

Муж умершей под ножом пластического хирурга женщины неповерил в сообщение о ее смерти. Сотруднице клиники пришлось долго убеждатьмосквича в том, что это не шутка и не розыгрыш.Такое бывает раз на миллион, но это случилось – так пыталасьобъяснить врач-кардиолог мужу погибшей причины смерти его супруги. Убеждатьмосквича в том, что этот разговор – не телефонный розыгрыш, пришлось долго.По словам матери погибшей Екатерины Киселевой, ее дочь выбрала клинику по совету давней знакомой.Женщина легла под нож хирургов по собственному желанию – она была недовольнаформой и размером груди. Родственники отговаривали Киселеву от операции, но тавсе равно решила изменить внешность.Екатерина сдала все необходимые анализы, никакихпротивопоказаний к операции медики не обнаружили. Операция по пластике грудидлилась около пяти часов. Администратор клиники сообщила родственникам, что всепрошло успешно и пациентка спит после наркоза. Однако еще через три часа имсообщили, что Екатерина умерла на операционном столе. Что происходило в течениеэтих трех часов – непонятно.Операцию проводил пластический хирург Григорий Перекрестов.На сайте Docdoc указано, что он окончил Ярославский государственный медицинскийуниверситет и проходил курсы повышения квалификации по пластической хирургии вРоссии и за рубежом – в Китае, Испании и Румынии. Общий стаж работы поспециальности составляет шесть лет. Анестезиологом во время операции выступал24-летний уроженец Дагестана Зейнал Неджафов.Как отметил в интервью телеканалу пластическийхирург Георгий Абовян, любая операция, втом числе и пластическая, может закончиться летальным исходом. Причиной чащевсего бывает неправильное или недостаточное предварительное обследование. Медиксоветует при выборе врача детально изучить его квалификацию и посмотретьпортфолио предыдущих работ. Детали инцидента с Екатериной Киселевой выясняютследователи.