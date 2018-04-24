Hочью в студенческом общежитии, в комнате на 4-х человек раздается страшный визг и крик:
- Ой, не успею!
Просыпаются три человека и видят, что их четвертый товарищ сидит с закрытыми глазами на кровати, делает такие движения руками, будто сматывает бельевую веревку и визжит и кричит. Разбудили они его и спросили о причинах сего странного поведения. Он выглянул в окно и успокоившмсь рассказал.
- Снится мне сон, что я вижу в доме напротив тоже на пятом этаже в открытом окне, раздевающуюся на ночь девушку, очень красивую. Смотрю на нее и чувствую как у меня встал. Затем начал расти. Дорос до подоконника, перелез, спустился вниз, переполз через дорогу, поднялся по стене на пятый этаж, перелез через подоконник и двигается дальше. Я чувствую, что вот-вот... Вдруг
еще анекдот!