24.04.2018

2018-04-24 12:30:28

Москвичка умерла в клинике после пластики груди

В частной клинике на севере Москвы умерла женщина. Пациентке стала плохо после того, как ей сделали пластику груди.



Москвичке вызвали скорую, но врачам не удалось ее спасти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.