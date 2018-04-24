В программе - мастер-класс по танцам военных лет, кинопоказ, выставка фотографий и экспонатов поискового движения города, работа полевой кухни и другие интерактивные площадки.

В преддверии Дня Победы, 8 мая, на Никитском бульваре Владимира вновь пройдет праздник «За день до Победы». В программе - мастер-класс по танцам военных лет, кинопоказ, выставка фотографий и экспонатов поискового движения города, работа полевой кухни и другие интерактивные площадки. Также запланирована музыкальная программа «Вечер фронтовых песен». Любой желающий сможет исполнить любимые песни военных лет под «живой» аккомпанемент, прочитать стихотворение или прозу. Заявки на участие в программе принимаются через до 03 мая.Заявка оформляется с обязательным указанием ФИО, возраста участника, контактного телефона и текста произведения.