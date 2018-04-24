Женщина рассказала, что увидела на улице объявление о замене счетчиков учета воды и пригласила специалиста. Мужчина забрал деньги и скрылся, не выполнив обязательств...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ховрино задержали жителя Московской области по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем.В полицию обратилась 79-летняя москвичка, проживающая на Флотской улице. Женщина рассказала, что увидела на улице объявление о замене счетчиков учета воды. Пенсионерка позвонила по указанному в объявлении телефону и договорилась о встрече. Через некоторое время к ней пришел представитель фирмы, который попросил за услугу 40 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мужчина не выполнил работу и скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Подмосковье. Им оказался 42-летний местный житель. У мужчины были изъяты денежные средства, а также печати различных организаций и фирм.По данному факту следствием ОМВД России по району Ховрино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции Северного округа проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению других эпизодов противоправной деятельности на территории столичного региона.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29