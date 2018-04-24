В ходе личного досмотра у одного из мужчин было обнаружено и изъято четыре свертка с наркотиком, а затем в машине, на которой он приехал, полицейские нашли еще 16 свертков с марихуаной...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Савеловскому району и ОМВД России по району Аэропорт задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.
На 1-й Хуторской улице полицейские для проверки документов остановили двоих мужчин. В ходе личного досмотра у одного из них было обнаружено и изъято четыре свертка с неизвестным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану, массой около 30 граммов.
В ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего одному из мужчин, на заднем сиденье в рюкзаке были обнаружены еще 16 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану, массой свыше 100 граммов. Как выяснили оперативники, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по Савеловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Владелец автомобиля проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Пресс-служба УВД по САО
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