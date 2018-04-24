В ходе личного досмотра у одного из мужчин было обнаружено и изъято четыре свертка с наркотиком, а затем в машине, на которой он приехал, полицейские нашли еще 16 свертков с марихуаной...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Савеловскому району и ОМВД России по району Аэропорт задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.На 1-й Хуторской улице полицейские для проверки документов остановили двоих мужчин. В ходе личного досмотра у одного из них было обнаружено и изъято четыре свертка с неизвестным веществом внутри. Проведенное исследование показало, что данный материал содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану, массой около 30 граммов.В ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего одному из мужчин, на заднем сиденье в рюкзаке были обнаружены еще 16 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — марихуану, массой свыше 100 граммов. Как выяснили оперативники, изъятое предназначалось для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по Савеловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Владелец автомобиля проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29