Инцидент произошел в понедельник, 23 апреля

Инцидент произошел в понедельник, 23 апреляНа Сусанинской трассе под Костромой пьяный водитель попытался уйти от погони ГИБДД.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером в понедельник, 23 апреля. В полицию пришло сообщение о нетрезвом мужчине, который сел за руль автомобиля. Сотрудники ГИБДД отправились на место происшествия. Они обнаружили нужную машину возле Апраскино.Начала погоня. Мужчина неоднократно нарушил правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу и превышая скорость. Когда автомобиль заблокировали, водителю пришлось выйти на освидетельствование. Тест показал, что он пьян. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.